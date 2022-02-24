蔡淑臻演《女外科》鬼附身　幫病人從肛門拿出手機

今年最療癒、爆笑的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，23日釋出最新預告，解鎖蔡淑臻飾演的小劉醫生角色性格，被視為醫院傳說、號稱開刀機器的她，不只在手術房展現流暢的動作、專注的眼神，還在路邊鑽顱、幫病人從肛門拿出手機，專業之餘也流露十足的瘋狂與趣味，回想每一場開刀的戲，蔡淑臻逗趣地說：「我不知道我怎麼辦到的...應該是鬼附身吧！」從開發劇本時，蔡淑臻心裡已經住著小劉醫生，早早剪了短髮，大部分的時間只穿寬鬆的T-shirt和短褲出門，為了更貼近角色。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-24 00:00:00
四度入圍並榮獲金鐘獎肯定的蔡淑臻，這次在《村裡來了個暴走女外科》中顛覆眾人想像，飾演說話及行為不修邊幅、直來直往的小劉醫生。蔡淑臻甩開以往給人的高冷形象，展開自我突破：「從開發劇本時，這個角色就一直在我身體裡不停地長大，雖然時有忐忑，但大多時候是釋放、是宣洩與能量爆炸。」蔡淑臻與小劉醫生的緣分從原著小說開始，她認為作者內在有很多憤怒和不滿，跟平常從醫生、護理師身上感受到的情緒如出一轍，這點激發了她的好奇心，從訪談與田調過程中漸漸了解小劉醫生背後的故事，更深刻地理解這些負面情緒其來有自。蔡淑臻說：「在詮釋這個角色時，發現小劉醫師有很多話要說，深怕觀眾聽不見，於是選擇了用幽默嘲諷的方式表達，所以在表演上也努力保留這塊元素！」
蔡淑臻為了《村裡來了個暴走女外科》不只狂拆解醫療劇情，也下了不少功夫苦練手術技術，她透露小劉醫生本人借她一套器械，只要有零碎的時間，就會坐下來縫縫紗布、海棉、把繩子綁在門上練習打結等等。曾指導過劇組演員的台大醫院婦產科名醫施景中都敬佩：「蔡淑臻在劇中扮演的是一個女外科，因此拿刀和持針器都下過一番功夫苦練，單手打結的功力絕對贏過我們年輕的住院醫師，這是要下很多苦功去學的。」每一場手術的戲都讓蔡淑臻印象深刻，至今仍歷歷在目，她說：「大多數手術室的戲是在殺青前幾天密集拍攝，每場戲開的器官都不一樣，像是腸胃膽脾臟破裂等等，但現場就是面對一堆紗布跟海綿道具，我不知道我怎麼辦到的...應該是鬼附身吧！」
《村裡來了個暴走女外科》改編自劉宗瑀醫師的同名小說，由《噬罪者》導演賴孟傑執導的醫療喜劇，金獎演員蔡淑臻搭擋朱軒洋上演姐弟戀，更邀請湯志偉、楊麗音、許乃涵、海裕芬、張再興等實力派卡司陣容聯手出演。劇情描述女外科醫師小劉來到鄉村小醫院，像是都市的牛仔，利用自己的特殊技能與固執的處世原則，改變村裡種種令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況。看似救世主般降臨的背後，卻有著傷痕累累的秘密，自我放逐到醫界的邊緣後，在偏鄉地區醫院拾回「初心」的故事。《村裡來了個暴走女外科》由公共電視出品，十三月股份有限公司製作，共計10集，即將在5月7日起每週六晚間九點於公視播映。（編輯：楊穎軒）