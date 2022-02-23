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越南日增逾5萬人染疫　與病毒共存之路繼續邁進

▲越南22日通報新增5萬多人染疫，創下紀錄新高。 （圖／美聯社／達志影像）
▲越南22日通報新增5萬多人染疫，創下紀錄新高。 （圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-02-23 19:55:35

（中央社記者陳家倫河內23日專電）越南22日通報新增5萬多人染疫，創下紀錄新高，首都河內市近7000人確診位居全國第一。儘管如此，河內市仍持續走在「與病毒共存」的路上，盼能安全彈性地適應「新常態」。

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越通社（VNA）報導，越南衛生部22日晚間通報新增5萬5879人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中境外移入僅8例。越南單日新增確診數自農曆年後不斷攀升，22日更創下疫情爆發2年多以來新高。

河內市的單日新增確診數幾乎每天穩居全國第一，22日共通報新增6860人染疫，刷新河內市在疫情期間的紀錄。不過，河內市並未走回大規模限制民眾行動的老路，而是授權各區、坊依實況祭出「安全彈性」的防疫措施。

根據報導，河內市目前共有7萬8000名COVID-19病患還在治療中，其中95%為輕症或無症狀。由於新增確診數可能持續飆高，目前河內市各區、坊都在檢視、加強第一線的醫療量能。

至於經濟大城胡志明市昨天則通報再添1352人染疫，越南快訊（VnExpress）報導，目前胡志明市主要流行的COVID-19病毒是Omicron變異株，官方送驗的結果顯示，92個隨機樣本中有70個是感染Omicron變異株。

由於Omicron變異株更具傳染力，胡志明市的單日新增確診人數與2週之前相較已經成長293%。目前胡志明市共有1萬5000名染疫患者在治療中，而3週之前這一數字則不到4000人。

有專家表示，完整接種COVID-19疫苗的民眾依然可能感染Omicron變異株，也可能出現較為嚴重的案例須辦理住院，Omicron病毒的高傳染力可能會壓垮越南的醫療系統，很難預料何時才能將COVID-19疫情視為感冒。（編輯：黃自強）1110223

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