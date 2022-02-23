鄭文燦施政滿意度破八成 但民進黨僅陳時中能守住桃園？
2022年地方縣市首長選戰在即，北台灣除了台北市長戰況詭譎外，民進黨籍的桃園市長鄭文燦即將卸任交棒，究竟誰來接棒也是討論重點。根據媒體公布的最新民調顯示，鄭文燦的施政滿意度超過八成，不過民進黨要守住桃園，無論是桃園立委鄭運鵬或是新竹市長林智堅都無法勝任，僅只有在衛福部長陳時中參選的情況下，才能勝過國民黨的候選人。
記者丁上程／綜合報導
2022-02-23 18:40:00
根據《寰宇新聞》委託世新大學進行的民調顯示，鄭文燦施政八年後，有23.5%的民眾感到非常滿意，而有五成七左右的民眾感到還算滿意，整體而言感到滿意的民眾達到81%，僅只有一成二左右的民眾感到不滿，因此鄭文燦在執政八年後，可以說是翻轉了桃園選民對於民進黨的好感度。
針對鄭文燦的接棒人選部分，鄭運鵬與林智堅都是外界討論的人選之一，不過兩人分別對上國民黨可能的候選人魯明哲與萬美玲，竟都呈現落後的狀況。鄭運鵬的部分在對上魯明哲時，落後了0.9%，而對上萬美玲時則僅落後0.3%，可以說是都在誤差範圍內；不過民進黨若是派出林智堅參選，差距則些微拉大，對上魯明哲落後2.3％，對上萬美玲則是落後4.8%。
不過若是民進黨派出陳時中出戰桃園，民調上則能明顯勝過國民黨候選人。對上魯明哲時，陳時中以42.4的支持度勝過魯的33.3%；對上萬美玲時，陳時中則以43.1%的支持度，領先了11.3%。此外針對陳時中、鄭運鵬、林智堅三人支持度的部分，有超過三成的民眾支持陳時中，林智堅則以約兩成的支持度位居第二，鄭運鵬則是以17.4%的支持度排名第三。
此份民調委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心，民調對象為戶籍在桃園市年滿20歲以上民眾，以電話訪問進行，成功樣本為1,070份。受訪者支持政黨，民進黨支持者占30.4%，國民黨支持者占22.2%，台灣民眾黨占9.0%，時代力量占2.7%，台灣基進黨占2.6%，選人(或政策)不選黨占9.1%，都不支持占6.9%。