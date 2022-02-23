許博允創作生涯60週年樂展 「樂舞戲」跨界演出登衛武營
「力晶2022藝文饗宴－許博允創作生涯六十週年」樂展，邀集表演藝術各大領域頂尖藝術家，音樂界翹楚攜手舞蹈家林秀偉、影視劇國寶吳興國、朱宗慶打擊樂團等共襄盛舉，精選《琵琶隨筆》《心》《寒食》《點線面體》等，以及許博允獻給妻子樊曼儂的全新創作《長笛隨想曲》，帶來結合器樂、人聲、舞蹈、戲劇的多元跨界展演。3月10日於衛武營登場。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-23 18:47:37
豐富多彩的人生歷練，成就了許博允的綺想世界，《琵琶隨筆》匯聚了古往今來的琵琶技巧，並首創了前所未見的高超技法。《寒食》中編入融合蒙古吟唱、京劇聲腔、日本能劇及西方聲樂的高難度唱腔。《境》，以中國八音、超過百種樂器、蒙古呼麥及臺灣原住民獨特聲腔創作。
許博允的音樂，不僅展現現代音樂的精神，更成為國內外的許多戲劇、舞蹈製作創意發想的泉源。許氏之樂透過「雲門舞集」在全世界公演超過四百次。1985年，林懷民以《寒食》為本創作獨舞《夢土》，無限延長的白色衣絹，勾勒介之推內心糾結的約束與包袱，各地讚嘆。這次樂展，吳興國將《寒食》重新編舞，是獨舞也是獨劇。
朱宗慶講《境》、《點線面體》二首與打擊樂關係密切的樂曲，他表示，《境》這首曲子讓他很感動，演奏的方式音色變化很大，用敲、打、觸、摸、推、搖，想盡各種演奏的方式，找到很多不同的音量、音質、音頻、音色。《點線面體》是一首編制龐大的樂曲，從打擊樂器的點、弦樂的線、二者加起來成為面、整體發揮的過程非常特別。
「力晶2022藝文饗宴－許博允創作生涯六十週年」樂展，3月3至4日於台北國家音樂廳、3月10日於高雄衛武營國家音樂廳、4月19日於台中國家歌劇院大劇院演出。