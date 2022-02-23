新北確診者台北足跡曝！這天到過合作金庫北士林分行辦事
中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，國內新增2名本土個案，其中案20248住在新北市，無症狀，在2/22採檢陽性，CT值23，和宗教聚餐群聚有關，並曾在2/19到過新店區的IKEA的咖啡廳，台北市衛生局在晚間也公布，該名個案在台北市的足跡，他在2/18中午12點至13點，到過合作金庫商業銀行北士林分行。
編輯中心／綜合報導
2022-02-23 20:51:37
新北市衛生局表示，個案20248為60多歲女性， 2/9晚間在北市某餐廳與案19665同時段用餐，2/21接獲北市衛生局通知回溯擴大匡列採檢，PCR為陽性，Ct值23，收治專責病房隔離治療。居住地新店區，照顧家人，生活單純少外出，共匡列接觸者3人居家隔離並採檢。稍早已公布該名個案的公共場所足跡，他在2/19下午14時許到過新店區的IKEA的咖啡廳。
台北市衛生局晚間也公布最新疫調結果，案20248在2/22採檢陽性，往回推可傳染期為2/18至2/22，而他曾在2/18中午12點至13點，到過合作金庫商業銀行北士林分行。
台北市政府提醒，曾出入相關場所者場所者，請於足跡重疊次日14天進行自我健康檢測，期間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請立即就近進行採檢，不可搭乘大眾交通工具，並請配戴醫用口罩就醫。（編輯：林莞茜）