NOW早報／關注烏克蘭、俄羅斯情勢！蔡英文提「4項」指示

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一、譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端：我國政府譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，導致俄烏邊界緊張情勢升高；並呼籲各方仍應持續透過和平方式，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢和平穩定。作為國際社會一員，臺灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。
二、持續強化對臺海軍事動態因應整備，確保國家安全：目前臺海周邊及印太區域軍事動態皆在國安及國軍單位掌握之中。但國安及國軍各單位務必提升對臺海周邊軍事動態之各項監偵及預警作為，並持續強化相關整備，即時有力因應各種狀態，確保國家安全。
三、全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣：臺灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性有本質上不同，但面對境外勢力意圖操作烏克蘭情勢，影響臺灣社會民心士氣，政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者所發動之認知作戰，並強化錯假訊息之澄清，以穩定臺灣社會內部情勢。
四、持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定：因應烏克蘭情勢對國際及國內能源、糧食、物價及股匯市等短中長期影響，行政部門務必持續關注全球經貿變數，評估及加強整體因應規劃，維持重要物資、物價以及金融市場穩定，務必將可能的影響降到最低。
昨天早上會議與會者包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三、行政院政務委員鄧振中、國家安全局局長陳明通、國家安全會議諮詢委員傅棟成、陳俊麟等。
今日天氣／降雨趨緩！今北東濕冷 中南部轉晴
根據中央氣象局預報，昨（23）晚雨勢逐漸趨緩，今天剩下迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其中，桃園以北及宜蘭降雨機率仍較高，但雨勢會比昨天緩和許多，中南部則轉為多雲可見陽光的天氣，剩山區有零星短暫雨。
至於溫度方面，受大陸冷氣團持續影響，天氣仍較冷，今天清晨西半部及東北部低溫普遍只有12到14度，其中，新北、桃園、台中及金門局部地區有持續10度或以下低溫發生的機率，馬祖也有持續6度或以下低溫發生的機率，花蓮及台東則約15度。白天北台灣氣溫上升幅度不多，高溫只有14、15度，其他地方則在18到22度。
何時可以出國旅遊？陳時中說話了
衛福部長陳時中接受「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」節目專訪，說明防疫超過800天以來所建立的「台灣模式」，是防疫的韌性和疫情的透明化。陳時中也親曝防疫的下一步，會準備逐步開放商務旅客，至於開放一般出國旅遊則需要多方評估考量。
陳時中表示，「台灣模式」引發許多國家的興趣，參與多場跨國視訊會議，皆被詢問防疫因應措施。他詳細說明台灣模式的兩大重點，一是防疫的韌性，即防疫不是只有強度，也要過正常的生活，二是疫情透明化、降低社會恐慌，每天召開記者會直接回應民眾疑慮，並同時做公共衛教宣導，陳時中也感謝全民的配合，才能使台灣的防疫成效呈現最佳效益，並得到國際肯定。
近來在社群上「與病毒共存」的討論，陳時中認為，在其他國家疫情嚴重的狀況下，勢必要往共存的方向思考，然而台灣疫情目前仍是有效控制的狀況，政府的措施則在於維持日常生活的前提，去做謹慎的管理與掌握。
至於何時可以出國？陳時中部長說，政府有責任確保民眾健康，將會逐步開放商務旅客，持續掌握國際情勢與國內疫調，而出國旅遊則仍需要多方的評估考量，目前會先做前期準備工作，包含旅遊相關的人力建置、教育訓練等。
汪小菲爆再婚新歡？左手無名指戴婚戒 網驚：被套牢了
汪小菲去年和大S離婚後，被爆出熱戀小14歲的新歡張穎穎，雖有疑似「婚內出軌」的跡象，但在前妻大方送祝福的前提下，汪小菲和張穎穎感情穩定，被網友抓包同款服飾、一同出遊，最近汪現身直播賣貨，左手突然出現戒指，被網友認為被張穎穎套牢了！
汪小菲自離婚後，絕口未提大S，嘴硬不肯承認新歡，要對嘲諷的網友「挨個告」，更強調連母親張蘭都無法代表他的說法，張蘭則為獨子抱屈，認為大S作風較強勢，把暖男被逼成渣男。如今汪小菲、張穎穎這對緋聞情侶，堅持對戀情不鬆口，卻被捕捉十指緊扣、戴同款項鍊和羽絨衣，熱戀跡象相當明顯。汪小菲近日直播帶貨，在愛情滋潤下，亮相時紅光滿面，氣色非常好，網友發現他說話時，隱約露出和張穎穎同款項鍊，更顯眼的是，左手無名指上出現一枚戒指，將戒指戴在此處，代表結婚意思，似乎有再婚打算。
張穎穎也積極秀出兩人熱戀證據，18日抖音曬出九華山燒香拜佛的照片，穿的也是和汪小菲情侶款的大衣，引起熱議後，她才刪掉影片，此地無銀三百兩的做法，疑似逼男方承認關係，張穎穎昨又貼出兜風的風景影片，又被網友狠嘲「這是走向小三的路上嗎？」氣得她又秒刪影片。
蒲亭再出招！俄羅斯不畏制裁 宣布與烏東2共和國建交
俄羅斯總統蒲亭21日承認烏克蘭東部2個由分離主義者控制的地區獨立，並且派駐維和部隊進駐，引起國際一片譁然，英國、美國以及歐洲各國也紛紛祭出制裁。但就在國際反對聲浪之下，俄羅斯外交部表示將與這2個共和國，即頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）建立外交關係。
根據《塔斯新聞社》報導，俄羅斯外交部22日表示，「根據俄羅斯總統蒲亭的2022年2月22日頒布的法令，俄羅斯與頓內茨克共和國以及盧甘斯克共和國建立大使館級別的外交關係，協議於今日正式生效。」
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也已經向烏東2國發佈賀電，並表示「俄羅斯準備全面發展與頓涅茨克共和國以及盧甘斯克共和國的合作，包括兩國之間的外交部合作，加強和平、地區穩定安全，維護兩國公民利益。」
總統蒲亭21日晚間發表談話並簽署命令，承認烏克蘭東部2個分離主義地區為獨立國家，即頓內茨克人民共和國與盧甘斯克人民共和國，並接著下令派遣維和部隊進入當地。
買烤玉米台語喊「1字」！內行一聽秒讚懂買：是行家術語
不少人喜歡在夜市買烤玉米，金黃的玉米被烤得焦香，令人看了食指大動，不過一名網友表示，他在購買烤玉米時，無意間聽到另一名顧客向老闆指定要「卡季」的玉米，讓他好奇這是什麼意思？貼文曝光後，釣出許多內行網友幫忙解釋：「嫩的意思，ㄐ一薑就是嫩薑」、「就嫩啊，也蠻懂點的，我也覺得嫩的比較好吃」。
該名網友22日在PTT發文，他以「台語很季的意思是什麼？」為題，表示剛剛在烤玉米時，聽到有人對老闆說要「卡季」的玉米，讓他好奇「季」到底是什麼意思，「比較硬還是比較軟？有台語高手可以解惑嗎？謝謝大家」。
貼文一出，網友紛紛留言，「烤久一點焦一點的意思吧」、「現炸，可是烤玉米為啥會說現炸」、「比較重的意思，就是挑大支的」、「卡恰？比較焦一點」、「很季就是現炸吧」、「很季就是現炸啊，不要炸好放在旁邊的」。
不過，也有內行網友解釋，「嫩啦」、「嫩的意思吧」、「嫩的意思，ㄐ一薑就是嫩薑」、「很嫩的意思，也可以用來形容菜鳥」、「嫩，鼻音的季」、「卡寄（有鼻音），是卡嫩的意思啦」、「幼嫩的意思」、「軟、嫰」、「就嫩啊，也蠻懂點的，我也覺得嫩的比較好吃」。
事實上，根據教育部臺灣閩南語常用詞辭典指出，「茈」讀音唸作tsínn，有幼、嫩、未成熟、年輕，也有稚嫩、經驗少的、資歷淺的意思。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。