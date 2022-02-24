下雨騎車易犁田？達人教三招「保命法」：千萬避開這裡

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雨天騎車時要先確認自己的輪胎胎紋夠不夠，因為一旦胎紋不夠深，下雨時就沒有辦法把水撥開，很容易造成輪胎打滑。同時，陳琮閔再次強調：「即便有好輪胎，下雨天還是應該要放慢騎車速度。」
第二點：避開白色標線
看到水坑、白色標線、圓孔蓋等要特別小心並且放慢速度，切記，不要突然用力按煞車或是補油門，因為機車在上述的位置上，如果有劇烈動作改變，容易造成輪胎打滑而摔車。
第三點：除霧噴＋撥水劑 雨天騎車視線好幫手
「濕冷的天氣騎車戴口罩，再加上安全帽鏡片蓋緊緊，很容易讓鏡片起霧，一旦視線被影響，也會造成行車安全上的隱憂。」陳琮閔說。預防安全帽鏡片起霧，頭髮要保持乾燥，如果頭髮濕、再戴安全帽起霧率就很高，這時立即的解套辦法就是將鏡片掀起來一些，很快就能排掉霧氣。
也建議民眾可以超前部署，添購「除霧劑」和「撥水劑」，於鏡片內面噴上「除霧劑」減少霧氣，外面噴上「撥水劑」，當雨滴下時排水速度會比較快，內外夾攻能有效提升雨天鏡片上的視線，避免因為視線不佳而影響行車安全。陳琮閔補充，目前也有廠商推出防霧鏡片，但費用較高，民眾可以自行考量是否有需求。
最後，陳琮閔提醒騎士，穿雨衣帽子如果想要戴到安全帽裡面，應該避免戴上去會影響轉頭視線，同時眼角餘光也不能被帽子遮蔽，自己要評估後調整。