巴西政府考慮譴責俄羅斯對烏克蘭行動

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巴西政府評估認為，聯合國安理會發表譴責俄羅斯的聲明比較困難，因為俄羅斯目前擔任安理會輪值主席。
巴西政府官員說，巴西內部已排除以自身立場譴責俄羅斯的可能性，且目前還沒討論實施與俄羅斯有關的可能經濟制裁或其他類似措施。
根據高原宮消息來源，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）賦予外交部解決有關問題的自主權，波索納洛只要求外交部在決定附議任何多邊決議前通知他。
支持巴西對俄羅斯採取強硬立場的政府成員說，波索納洛一直將捍衛主權作為在國際發言的主要內容之一，如果巴西保持中立，不譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權的行為，波索納洛一貫在國際上的發言可能會受到其他世界領袖的質疑。
再說，如果巴西不譴責俄羅斯的行動，波索納洛捍衛巴西對亞馬遜雨林主權的言論也可能受到攻擊。
到目前為止，巴西選擇不明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭的威脅，只是宣揚尋求考慮到各方關切問題的和平解決辦法。
駐聯合國安理會巴西代表費柳（Ronaldo Costa Filho）21日發表聲明，俄羅斯和烏克蘭之間的局勢危急，巴西一直以極度關切的態度關注最新事態發展。
費柳強調支撐聯合國集體安全體系的國際法支柱，只有兼顧各方關切的問題才會產生結果。他也主張「立即停火」與「全面撤軍」，但沒有直接譴責俄羅斯的威脅。
上週波索納洛在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面時曾表示「與俄羅斯團結一致」，但沒有具體說明他指的是什麼。之後在第2次聲明中，波索納洛才說：「巴西尊重並與捍衛和平解決衝突的國家團結一致。」（編輯：郭中翰）1110224