來去「林懋陽故居」呷飯 馨苑米其林創新台菜飄香

擁有近百年歷史的「林懋陽故居」，不僅是台中市府登錄的歷史建築，今年重新開幕後，更引進米其林必比登推荐的馨苑小料理，將文資建築與創意美食結合，民眾置身古老建築中，品味創意老台菜，甚至連餐盤都費心張羅阿嬤時代的老器皿，濃濃古早味，讓人彷彿走入時光燧道，回到4.50年代用餐氛圍。





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原名「一德洋樓」的林懋陽故居，興建於民國17年，之後作為撤軍來台眷屬安置之所。後來，軍方在其周邊擴建為眷村，即「一德新村」，當地民眾也稱林懋陽故居為「一德洋樓」，於民國96年登錄為歷史建築。





▲林懋陽故居入夜如夢似幻，美不勝收，很多情侶選擇來此用餐品飲咖啡，別有一番浪漫情調。（圖／馨苑提供）

這座紅磚式建築不僅保有閩式傳統三合院、屋架與土埆磚牆，也有日式書院造樣式的和室跟獨棟的西式洋樓，除了圓柱拱廊外，也隨處可見Art Deco風格的細部裝飾，在102年正式更名為「林懋陽故居」。今年重新開幕後，委由人文國際營運，並引來米其林級餐廳馨苑小料理進駐，如虎添翼，要讓民眾逛庭園，品嚐創意手路菜，一次體驗好吃好逛又好拍的三好之旅。





▲來去「林懋陽故居」呷飯，不只有米其林創新台菜大飽口福，到小洋樓喝咖啡，每一個角落都是風情。（圖／記者金武鳳攝，2022.2.24)

馨苑小料理是獲得米其林餐盤推荐的膳馨餐廳第二品牌，創立三年，儘管仍以創意台菜為主軸，但為吸引年輕族群喜愛台菜，將台菜與咖啡結合，標榜「在咖啡廳遇見新台菜」，果然策略成功，上門年輕族群佔大多數，讓立志要將傳統台菜融入新元素，翻轉成為創意台菜的老闆鄭乃網夫婦信心大振，今年在林懋陽故居拓展第二店。





▲在百年老建築用餐，馨苑很用心，連餐盤都到處蒐羅老東西，讓人彷如走進時光燧道，回到四十年代。（圖／馨苑提供）

馨苑小料理進駐後，基於工欲善其事，必先利其器原則，斥資1700餘萬元重整廚房設施，並在不破壞原狀下補強，三合院區改裝出七個包廂，及小食區近50個席位。老闆娘蔡馨誼強調，一般要吃台菜都得招兵買馬湊成一桌，馨苑供應桌菜、單點及各種合菜，無論一個人用餐或聚餐都適宜，不用有招客湊桌壓力。





「每一鄉鎮都有不同食材，到馨苑就可以一站式吃到全台灣在地食材的美好！」老闆娘蔡馨誼自豪的說，馨苑嚴選各地食材，米是來自台東的關東米，粒粒晶瑩，新鮮Q彈；蔥爆菲力的三星蔥。還有芋奶雞骨球的芋頭來自大甲，入口滿滿芋泥香，交織鮮嫰雞肉味，是來店必點的人氣菜。另一道芋頭海鮮米粉湯也很受歡迎，加入海鮮的湯頭鮮甜美味，讓人欲罷不能。蔡馨誼說，馨苑要將台菜傳承中遺失的美好，在此完整呈現。





▲「林懋陽故居」的小洋樓，馨苑規劃成咖啡區，僅供應咖啡及手工甜點，靜坐一角，品嘗咖啡香，可以偷得浮生半日閒。（圖／記者金武鳳攝，2022.2.24)

至於小洋樓改裝成咖啡區，簡單的桌椅及墊子，就將老建築氛圍完美烘托，不用刻意，用完餐趨步到洋樓區，任意一個角落都是美景，品味香郁咖啡，再搭一口手工餅乾，讓人有「快樂ending」的幸福感，馨苑可說恰如其分，扮演一個新舊時代美好停駐點。



