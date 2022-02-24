股匯齊挫！台幣早盤見27.941元 匯銀：留意兩股力量牽動
烏克蘭進入緊急狀態，歐美股市全面下挫，台股今（24）日早盤同樣開低走低，盤中重挫逾200點，萬八關卡再度失守，同樣新台幣兌美元一開盤就貶值見27.9元，之後更一度下探27.941元、貶值5.7分，向28元挺進。匯銀人士則認為，短線外資仍有匯出需求，但時序邁入月底，出口商拋匯量能也不容小覷，留意外資及出口商買賣匯量能孰能勝出將牽動新台幣走勢。
記者顏真真/台北報導
2022-02-24 09:56:50
俄烏局勢惡化，烏克蘭宣布進入緊急狀態，同時美國政府也宣布對俄羅斯祭出制裁，美股4大指數重挫，其中那指與費半指數都跌逾2%。台股今日開盤後跌230多點，下殺來到17818點，跌幅1%，之後更下探17793.06點，跌262.67點。
國際匯市部分，美元指數小漲，亞洲主要貨幣包括韓元、星幣等早盤兌美元也走弱，其中韓元目前來到1197.4韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價則上調來到6.3280元。
至於新台幣表現，在台股開盤大跌逾200點之下，新台幣兌美元以27.9元、貶值1.6分開出，隨後進一步下探27.941元、貶值5.7分，目前則在27.931元震盪。匯銀人士指出，目前俄烏衝突情勢演變略顯反覆，牽動市場情緒忐忑不安，在俄烏情勢尚未明朗之際，市場持續隨其走勢震盪整理。儘管外資已連兩日大幅賣超台股，料短線外資仍有匯出需求，但時序邁入月底，出口商拋匯量能也不容小覷，留意外資及出口商買賣匯量能孰能勝出將牽動台幣走勢。