直播／雙鐵將開放飲食、入境檢疫縮短為10+7 陳時中說明
農曆春節後社區疫情控制漸趨穩定，衛福部今（24）日表示將從3月1日起適度放寬國內防疫措施，包括入境檢疫措施由現行14+7縮減為10+7，高鐵及台鐵等運具內開放飲食，口罩令放寬等等。詳細內容，指揮中心將在記者會上進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 14:01:01
衛福部表示，鬆綁的措施包括入境檢疫將縮短為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及5次快篩；高鐵及台鐵等運具內開放飲食，賣場、超市及市場試吃，及宴席逐桌敬酒等規範。室內外運動、拍攝個人或團體照以及自行開車、車內均為同住家人或無同車者，可不戴口罩。
衛福部指出，將於3月1日至31日不降級但適度放寬防疫措施，並持續評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形，隨時調整。最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。