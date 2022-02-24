王中平忘送生日禮　余皓然發狠砸6位數搶名牌包

由梁赫群、于子育主持的民視新節目《姊妹靚起來》，邀請時尚專家劉大強帶來2022最新款名牌包，讓女性來賓尖叫聲連連，女星余皓然現場爆料，老公王中平去年沒送禮，她一時失心瘋犒賞自己，就走進名品店敗了6位數買包，想說花的也是自己的錢，「櫃姐跟我說這個包只剩一個，我馬上就拿著不放手了」！

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▲余皓然（右三）透露去年花了6位數買包。（圖／民視提供）

余皓然表示，每年情人節、結婚紀念日和生日等三大節目，老公只會送金莎或是相思豆，然後一起去吃個飯，去年竟完全沒有表示。結果她走進名品店，被5星級服務迷得心情大好，立刻刷卡入手價格6位數的包，梁赫群見她瘋狂行徑，強調「中平哥只有一個啊」，余皓然霸氣回覆：「沒錯，中平哥只有一個，但是男人還很多」，失心瘋言論氣壞梁赫群。

▲于子育心動地說，很想入手新款名牌包。（圖／民視提供）

梁赫群平時省吃儉用，無法理解女生大手筆買名牌包，嘉賓大談買心儀名牌包的欲望，他卻狂潑嘉賓冷水「揹起名牌包卻像去收會錢、擺地攤」，反而被大家圍剿。于子育則是邊錄邊被「種草」，錄影時直接看中5、6個包款，陷入選擇困難症，不知道該挑哪一個好，梁赫群在旁勸她冷靜一點。

▲向來勤儉節省的梁赫群（中），表示無法理解女人買包的欲望。（圖／民視提供）