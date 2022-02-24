林姿妙淚控對手成天飲宴招待喬事　坐等收割成果

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污弊案，昨日遭聲押，最後林姿妙以80萬元交保，其女林羿伶與農業處處長康立和無保請回。林今（24）日上午首度露面，除了哽咽向家人道歉外，更批評對手成天飲宴招待、喬事情，坐等收割成果。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-24 11:49:02｜2022-02-24 11:51:46
林姿妙上午召開記者會，強調自己上任至今每日戰戰兢兢為宜蘭做事，卻有人天天待在高級會館裡，成天飲宴招待、喬事情，「等著收割成果，輕鬆面對年底的選戰」。最後她止不住淚水也向家人喊話，指出對手的目標是打擊她，卻牽連到四個孩子，他感到非常抱歉。
林姿妙說，這段時間許多鋪天蓋地且細膩的操作手法，衍生各種汙衊、不是事實的輿論，不但嚴重影響她的名譽，更傷害了宜蘭人、傷害了縣府同仁、嚴重阻礙縣政推動。自己三年前獲得12萬3767位縣民支持，三年來她也謹記縣民的託付，每天戰戰兢兢，不敢有絲毫懈怠。
林姿妙強調，她上任後上山下海、踏遍宜蘭每一塊土地，親近每位民眾，曾去宜蘭最北邊的石城、到過最南邊的澳花，也深入四季、南山等深山部落，搭船到龜山島，傾聽民意，把意見帶回辦公室，與團隊討論解決方法。
林姿妙指控，她與縣府團隊每天戰戰兢兢做的事情，「但卻有人天天待在高級會館裡，成天飲宴招待、喬事情，不用勤跑基層，不用傾聽民意，等著收割這樣的成果，輕鬆面對年底的選戰！」