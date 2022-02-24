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新手想買NFT「必做1件事」！3C達人親示範：比銀行還安全

▲3C達人Tim哥親自示範，新手進NFT前必做，就是擁有一個屬於自己的錢包。（圖／取自Shutterstock）
▲3C達人Tim哥親自示範，新手進NFT前必做，就是擁有一個屬於自己的錢包。（圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-24 13:19:31

從比特幣、挖礦等等透過虛擬世界投資賺錢的方式，在到現今全球正夯NFT、元宇宙，讓許多人們迫不及待想要進場。對此，3C達人Tim哥就和大家分享，新手進場NFT前一定要做的事情，比交易所還要安全。

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Tim哥日前拍攝一部教學NFT的影片，教導大家在投資買賣前一定要做的，就是擁有一個屬於自己的虛擬錢包。他推薦簡單、好用、又去中心化服務的「狐狸錢包」，還可以透過APP下載。

Tim哥解釋，錢包和交易所的不同之處，就在於交易所等同於現實生活中的銀行，雖然可以進行各種虛擬貨幣交易以及金融服務，但這些資產都是託付給它，「如果哪天交易所倒了，要怎麼辦？」

至於錢包則是你自己的，有完整的掌控權。至於為何選狐狸錢包？Tim哥表示，狐狸錢包不僅簡單好用，又是去中心化的錢包，功能就只有拿來「存放」加密貨幣或NFT，完全不能做其他買賣合約操作，非常安全。

▲命理專家建議別用紅色錢包。（示意圖／取自pixabay）
▲Tim哥強調，虛擬錢包比交易所還要安全，僅有存放的功能，自己擁有掌控權。（示意圖／取自Pixabay）
因此，Tim要求大家，除了準備好電腦、手機以外，一定還要有一張白紙和一支筆，方以便記住等下會用到的「助記詞」。

步驟一：下載完畢後點選「創建錢包」。

步驟二：設定密碼，另外也可以設置Face ID解鎖。

步驟三：按下「保護錢包安全」確認紐。

步驟四：準備白紙、筆進行「助記詞」步驟。

步驟五：上述完成後，就可以看到介面的NFT收藏、以及虛擬貨幣金額。

Tim哥強調「助記詞」非常重要，每個人的錢包都有一組，千萬不要在任何網站輸入、也不要給其他人，不然就等於別人有你的錢包，如果是不小心弄丟了，完全救不回來，因此才會建議大家準備白紙抄下來，並放在保險箱裡面。

不過，Tim哥提醒，「狐狸錢包」也有盜版的，填入個資或記助詞一定要小心，也不要去點任何來路不明的NFT郵件和連結，否則會引進假的狐狸錢包介面，也建議可以安裝防毒軟體，讓電腦多一層保護，避免太多釣魚網站、勒索病毒。（編輯：詹鎰睿）

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