海神惡煞有錢請名律師沒錢賠償　宋母斥不把人命當回事

我是廣告 請繼續往下閱讀
宋母說，日前調解庭中，被告張敦量請了3個律師，另兩人各請2位律師，7個人都是業界知名律師。針對她的兒子癒後勞動力減損的事實，她的律師提出評估、要求進行和解賠償，主嫌張敦量爸爸一開始只願賠醫藥費，最後提「加60萬、再送中國附醫鑑定」，企圖排除重傷害罪責；林韋霖律師提出100萬和解、陳勁豪媽媽則說了不起5萬、10萬，多了就付不出來，「還說當時要不是他出面阻止張敦量繼續打我兒子，我兒子早就死了」。
宋母說，陳勁豪開口時，她兒子已被打到昏倒在地，陳母「多了就付不出來的金額」，連支付律師費都不夠。「是故意用調解庭來羞辱我們嗎？他們還是不把人命當一回事，隨便草草了事，看不到願意負責的態度，」
被問及宋姓大學生近況，她說：「醫師說後遺症現在正要開始，包括外觀，以及生理和心理機能。」頭頂圓形禿狀況持續中，心理上不排除有重度創傷後症候群；語言表達不很理想，醫生今天將進行語言檢測。
她說最擔心的是兒子目前個性很兩極，喜歡把自己關在房間裡面，有時很沮喪、有時暴怒暴動，想要「以暴制暴」。她表示對兒子的反應可以體諒：「畢竟經過創傷後，一時之間可能沒辦法走出來，必須有堅硬的外殼保護自己！」但她也擔心原本被教育成善良古意的孩子，受重創後情感走偏了！至於她自己如何調適，宋母說：「目前我就扛下去啦！」
該案發生在去年11月7日，宋姓男大生開車載同學，在台灣大道不慎與瑪莎拉蒂海神擦撞，遭對方3惡煞持球棒重毆，腦部重創一度命危，經台中榮總醫療團隊緊急開顱手術搶救，男大生奇蹟生還，該案讓台中市被封為「棒球之都」，警方為此持續一個多月掃蕩治安，宋母也對3惡煞提出《重傷害罪》等告訴。