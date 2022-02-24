中市最高海拔篩檢站在梨山　服務逾二千移工打疫苗

《四方報》報導，台中市因應COVID-19疫情，成立最高海拔篩檢站，並開設專診為移工接種新冠疫苗，衛生局長曾梓展昨（23）日帶領各科室主管至和平區視察，瞭解當地醫藥環境與相關業務推動情形，盼規劃更符合當地居民的醫療與防疫措施，持續為居民健康把關。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-24 13:17:04
衛生局表示，去年廣邀專家學者輔導和平區梨山衛生所成立最高海拔篩檢站，若有疫情可快速啟動快篩站阻擋疫情散播，去年7月也辦理「台中市守護移工健康」快篩，降低社區感染風險。近期因應Omicron疫情，偏鄉無相關篩檢資源，恐造成疫情擴散，故快篩站持續待命，若有疫情可快速啟動，期能達到及時發現和及時阻絕之效。
衛生局指出，自去年5月起新冠疫苗開始接種後，和平區總計服務共9,826人（和平5,409人、梨山4,417人），由衛生所及診所的醫療團隊合力扛起這項艱鉅任務；考量和平區地處偏遠且幅員廣闊，居民以務農為主，為體恤從事農作的移工往來交通不便，衛生所特別開設專診，為移工們接種新冠疫苗，並派具有東南亞語專長的同仁上山協助接種。
衛生局統計，截至目前為止，和平區已服務2,337移工（和平84人、梨山2,253人）接種疫苗。衛生局及和平區2家衛生所未來將持續提供符合當地實際需求的各項醫療與防疫服務，守護台中市大小角落。