17歲歐陽娣娣拍片「滿滿大陸腔」 脫口這3字被網嗆爆
星二代歐陽娣娣是歐陽龍、傅娟的小女兒，現年17歲的她擺脫童年稚氣，長相亭亭玉立，近年跟隨二姊歐陽娜娜的腳步進軍大陸演藝圈發展，出演《當家主母》。近日她開設YouTube頻道，一開口滿滿的大陸腔，還因一大陸用詞被台灣網友嘲諷是「大陸didi」。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-24 14:46:19｜2022-02-24 14:57:17
歐陽娣娣日前在YouTube上傳「dd’s channel Q&A」回答粉絲提問，她透露第一次自己拍影片，要一個人對著鏡頭講話非常緊張。談到兩個姊姊，歐陽娣娣表示，自己受她們影響很深，娜娜就像她的領導者，在她迷茫的時候總是給予鼓勵，而大姊歐陽妮妮喜歡管妹妹，令她覺得有點煩，雖然有把話聽進去，但還是有反抗。
聊到保養祕訣時，歐陽娣娣說：「其實早上我不一定會用洗面奶洗臉，但是晚上我一定要用洗面奶洗臉」，不僅言詞中滿滿的大陸腔，連洗面乳用語也是用大陸說法「洗面奶」，令網友嗤之以鼻，紛紛表示，「媽呀大陸腔都出來了」、「希望娣娣不要跟娜娜一樣，之後越來越大陸腔」、「什麼時候洗面乳要講洗面奶了」、「你是中國人嗎」。（編輯：薛羽彤）