手掌兩側「有紅斑」泛紅　肝臟病變警訊

台中64歲趙媽媽退休在家享清福，女兒經常抽空陪媽媽聊天，也會按摩抒壓，但今年初卻發現媽媽手掌兩側「有紅斑」，上網查資料竟是「肝掌」，懷疑與肝癌有關，趕緊帶著母親就醫檢查，確診為肝癌初期，醫師建議手術切除，目前正順利恢復中，趙媽媽直說多虧女兒機警，強調：「女兒就是這麼貼心」。

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亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科主治醫師陳政國表示，患者本身雖有糖尿病、高血壓等慢性病，但平時都有穩定服藥控制，且經常跟朋友爬山運動，幾乎很少生病，因此來院就診時，患者自認身體很健康，十分排斥看醫生，但因實在拗不過孝順女兒軟硬兼施，才不得不來深入檢查。

患者女兒則向醫師說明日前幫媽媽按摩雙手時，發現媽媽的手掌兩側(又稱魚際)有不明紅斑，但掌心卻是泛白無血色，她當下覺得狀況有異，立刻用手機上網搜尋，赫然發現可能是肝病的前兆，心裡浮現不祥預感。

陳政國指出，肝臟是沒有神經的器官，多數患者當發現肝臟腫瘤時，幾乎已是中晚期，以致於肝癌死亡率居高不下，不過臨床上肝癌患者會出現幾種特殊警訊，可以作為參考，例如「肝掌」，其特徵就是患者手掌的大小魚際處，出現異常紅點或泛紅，或者胸前、四肢發現「蜘蛛痣」，中間有小紅點，周圍佈滿往外擴散的小血管，此外黃疸(眼睛)、腹水、肚皮靜脈曲張、手腳浮腫等，都是肝臟病變的警訊。

經安排超音波、斷層掃描等影像檢查，果然在左肝發現約2公分大腫瘤，因發現得早，只要透過手術切除，術後定期追蹤，幾乎可與正常人無異，也讓她感謝孝順的女兒提早發現，才能提早治療，直說：「女兒真的很貼心」。

陳政國強調，肝炎、肝硬化、肝癌被稱為肝癌三部曲，如果肝臟反覆發炎卻未追蹤治療，根據研究，肝癌從1公分長到3公分最快只要4-6個月，甚至一年內就可能會發展成中晚期肝癌，併發破裂、黃疸、腹水等症狀，屆時預後恐怕不佳，也增添治療風險。