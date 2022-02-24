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高雄今+1無傳播風險　陳其邁宣布解除旗津管制

▲隨著高雄港群聚告一段落，陳其邁宣布，解除旗津地區的防疫管制。陳其邁也強調，3月1日起與中央同步解除相關管制措施。(圖／高市府提供)
▲隨著高雄港群聚告一段落，陳其邁宣布，解除旗津地區的防疫管制。陳其邁也強調，3月1日起與中央同步解除相關管制措施。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-24 18:04:05

高雄市境內今（24）日新增一例確診個案，中斷高雄市連3天+0，市長陳其邁表示，今日新增的個案，為居隔期間轉陽，並無社區傳播風險。隨著高雄港群聚告一段落，陳其邁也宣布，解除旗津地區的防疫管制。

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▲高雄市今天新增一例本土個案，該例為案20321，為先前案19730的同住家屬。(圖／高市府提供)
▲高雄市今天新增一例本土個案，該例為案20321，為先前案19730的同住家屬。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，高雄市今天新增一例本土個案，該例為案20321，為先前案19730的同住家屬，其於2月14日居隔，2月24日發病，並無社區傳播的風險。陳其邁指出，因應旗津地區2月2日最後一個確診個案，案19843隔離後，至今都無驗出其他案例，2月6至8日的地區普篩皆為陰性，加上從2月8日開始，造船廠工作人員每週2次的篩檢也都沒有驗出陽性案例，基於上述理由解除旗津防疫管制措施。

▲解除旗津地區的防疫管制。(圖／高市府提供)
▲解除旗津地區的防疫管制。(圖／高市府提供)
▲3月1日起與中央同步高雄包括這些相關拍照開車或者等規定交通工具開放飲食 賣場活動都跟中央採取一致規定 尤其在戲院開放飲食。(圖／高市府提供)
▲3月1日起與中央同步高雄包括這些相關拍照開車或者等規定交通工具開放飲食 賣場活動都跟中央採取一致規定 尤其在戲院開放飲食 。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，旗津地區包括婚宴、廟會、教會、社區活動中心等開放辦理，另外，關懷中心、日照機構等社區據點也重新開放，其他像是卡拉OK、小吃部唱歌以及餐廳落實實聯制都照舊。

陳其邁認為現在最重要、最關心的部分，還是在於疫苗第三劑的施打，在相關的各年齡層的分布，還是以長輩在65歲以上的長輩，以75%作為目標，今天65-74歲長輩的施打比例是67.5%75歲以上是52.9％，雖然都高於全國平均值，但還是要提醒長輩能夠施打疫苗。他呼籲長者和市民儘速完成第3劑COVID-19疫苗接種，以降低新冠肺炎重症風險。

隨後，陳其邁也轉達高雄市醫師公會賴聰宏理事長、高雄縣醫師公會王宏育理事長共同發表聲明表示，Omicron傳播快、感染率高，呼籲長者和市民儘速完成第3劑COVID-19疫苗接種，以降低新冠肺炎重症風險。

陳其邁也已國外研究資料指出，Omicron確診個案的同住者，7天內被傳染機率約30%。但確診者如已完成3劑COVID-19疫苗接種，將可降低28%傳播風險；同住者如已完成3劑疫苗接種，更可降低46%感染到Omicron的風險。

另外，針對228以前學校可否跨縣市活動「陳其邁則表示現在高雄整體狀況在社區部分連續觀察好幾天，希望能觀察到這個月月底，假如疫情維持穩定將在3/1或三月初就會開放再給幾天觀察，通常以兩個可能潛伏期作觀察一般來講像之前新冠病毒是28天，Omicron應該不用這麼久 但是10到15天大概以最後一個個案時間起算。 

陳其邁也相當感謝旗津地區市民朋友非常配合他強調，旗津現在已回歸正常的相關措施，這代表大家對旗津社區傳播風險，是安全的，沒有問題。市府大概在3月中，也配合春假期間，歡迎大家到旗津旅遊，他很敬佩旗津市民。做生意的、旗津振興，沒問題我們全力支持，市長講過很多次市長挺旗津，市府也會全力在3-4月的振興，我們一定會加碼，讓旗津地區所有活動都全部恢復正常。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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