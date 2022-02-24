高雄今+1無傳播風險　陳其邁宣布解除旗津管制

， 現在最重要、最關心的部分，還是在於疫苗第三劑的施打，在相關的各年齡層的分布，還是以長輩在 65 歲以上的長輩，以 75% 作為目標，今天 65-74 歲長輩的施打比例是 67.5% ， 75 歲以上是 52.9 ％，雖然都高於全國平均值，但還是要提醒長輩能夠施打疫苗。他