高雄今+1無傳播風險　陳其邁宣布解除旗津管制

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陳其邁指出，旗津地區包括婚宴、廟會、教會、社區活動中心等開放辦理，另外，關懷中心、日照機構等社區據點也重新開放，其他像是卡拉OK、小吃部唱歌以及餐廳落實實聯制都照舊。
陳其邁認為，現在最重要、最關心的部分，還是在於疫苗第三劑的施打，在相關的各年齡層的分布，還是以長輩在65歲以上的長輩，以75%作為目標，今天65-74歲長輩的施打比例是67.5%，75歲以上是52.9％，雖然都高於全國平均值，但還是要提醒長輩能夠施打疫苗。他呼籲長者和市民儘速完成第3劑COVID-19疫苗接種，以降低新冠肺炎重症風險。
隨後，陳其邁也轉達高雄市醫師公會賴聰宏理事長、高雄縣醫師公會王宏育理事長共同發表聲明表示，Omicron傳播快、感染率高，呼籲長者和市民儘速完成第3劑COVID-19疫苗接種，以降低新冠肺炎重症風險。
另外，針對228以前學校可否跨縣市活動「陳其邁則表示現在高雄整體狀況在社區部分連續觀察好幾天，希望能觀察到這個月月底，假如疫情維持穩定將在3/1或三月初就會開放再給幾天觀察，通常以兩個可能潛伏期作觀察一般來講像之前新冠病毒是28天，Omicron應該不用這麼久 但是10到15天大概以最後一個個案時間起算。
陳其邁也相當感謝旗津地區市民朋友非常配合他強調，旗津現在已回歸正常的相關措施，這代表大家對旗津社區傳播風險，是安全的，沒有問題。市府大概在3月中，也配合春假期間，歡迎大家到旗津旅遊，他很敬佩旗津市民。做生意的、旗津振興，沒問題我們全力支持，市長講過很多次市長挺旗津，市府也會全力在3-4月的振興，我們一定會加碼，讓旗津地區所有活動都全部恢復正常。
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