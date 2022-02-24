快訊／北市確診+1　於劍潭青年活動中心擔任護理師

新冠肺炎疫情在北部逐漸趨緩，不過北市今（24）日新增一例不明感染源的確診案例，為北市檢疫所工作的護理師。台北市衛生局方面表示，該確診案例21日時出現咳嗽的症狀，而由於檢疫所員工每週都要進行PCR檢測，22日採檢時，該名護理師呈陽性反應，Ct值18。目前針對檢疫所內所有員工都已經進行採檢，294人都是陰性。
記者丁上程／台北報導
2022-02-24 15:28:06
衛生局表示，今日新增的北市確診的案20317，為一名於檢疫所工作的護理師。21日有出現咳嗽症狀，而22日進行例行性PCR檢測時，該名護理師呈陽性反應，且Ct值18。檢疫所方面也隨即進行採檢及防疫工作。目前匡列57人居家隔離，27人陽性30人檢驗中。擴大採檢的部分則有353人，目前有267人呈陰性反應。而針對工作場域的部分也進行初步檢驗，目前也都呈陰性反應，詳細的感染源還需要經過調查才得以釐清。
至於該案足跡的部分，衛生局公布相關資訊，於2月17至22日間所涉臺北市公共場域足跡包括：搭乘捷運往返關渡站至捷運劍潭站、捷運關渡站經捷運中正紀念堂站至捷運景美站、捷運景美站經捷運中正紀念堂站至捷運士林站、捷運士林站至捷運新北投站、捷運新北投站至捷運關渡站、捷運關渡站至捷運中山站、捷運中山站至捷運竹圍站、捷運竹圍站至捷運關渡站及捷運士林站至捷運關渡站、萊爾富便利商店(北市關渡店)、全家便利商店(全家景和店)、臺北市私立滬江高級中學、士林/上越文林Hair Salon、麥當勞北投店、全家便利商店(全家福山店)、瑪黑家居x P&T柏林茶館(中山門市)、全家便利商店(全家行勝店)，相關足跡皆已完成環境清消。
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