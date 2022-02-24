「焦糖」變「荒唐」？士北區里長批陳嘉行3件事騙選民
網紅「焦糖」陳嘉行日前在臉書上宣布投入士林北投區議員選戰，更曾自爆「因為自己聲量太高，所以有其他參選人出錢要他別選」。不過法院判決書卻指出陳嘉行到案後推翻先前說法，表示無人出錢或利益換取他放棄競選，更稱是媒體為點閱率使用聳動標題。對此同為民進黨士北區參選人、北投區溫泉里長許智全也召開記者會，質疑「焦糖哥哥」根本變成「荒唐哥哥」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-24 16:04:09
許智全指出，陳嘉行宣布投入議員選戰後沒多久，就自稱有民眾黨內的人要給他一筆錢，勸退他不要參選市議員。但在台北市調查局約談時，陳嘉行卻表示沒有這件事情，「那何必自導自演造就自己的聲勢？從起手式就在騙，造成社會大眾疑慮。」許智全說，要當民意代表竟然沒有誠信、汙衊別人，根本就欠民眾與同黨同志一個道歉。
許智全揭露，陳嘉行自稱已經拜訪1、20個里長，結果沒有一個里長跟他合照到，全部都是在里辦公室門口拍照打卡，真正有拜訪到的僅不到5個里長。許智全也爆料，陳嘉行去他的辦公室拍照當天，他自己整天都在辦公室，陳嘉行全程都沒有進來，結果還拿照片來做新聞，質疑有挑釁意味，「當一個民意代表，連最基本拜訪基層都不願意去做了，還用照片欺騙選民。」
許智全也質疑，陳嘉行現在所有東西用蔡總統肖像，到處誤導民眾，陳嘉行還做總統立牌陪他站路口，根本就是荒唐，也對其他參選人不公平，黨中央嚴禁參選人看板不應使用選對會的成員，希望黨中央貫徹執行。