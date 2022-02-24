COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「焦糖」變「荒唐」？士北區里長批陳嘉行3件事騙選民

▲網紅「焦糖」陳嘉行日前表態參選北市士林北投區議員，不過卻遭到當地里長質疑「騙選民」。（資料照／翻攝陳嘉行臉書）
▲網紅「焦糖」陳嘉行日前表態參選北市士林北投區議員，不過卻遭到當地里長質疑「騙選民」。（資料照／翻攝陳嘉行臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-02-24 16:04:09

網紅「焦糖」陳嘉行日前在臉書上宣布投入士林北投區議員選戰，更曾自爆「因為自己聲量太高，所以有其他參選人出錢要他別選」。不過法院判決書卻指出陳嘉行到案後推翻先前說法，表示無人出錢或利益換取他放棄競選，更稱是媒體為點閱率使用聳動標題。對此同為民進黨士北區參選人、北投區溫泉里長許智全也召開記者會，質疑「焦糖哥哥」根本變成「荒唐哥哥」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許智全指出，陳嘉行宣布投入議員選戰後沒多久，就自稱有民眾黨內的人要給他一筆錢，勸退他不要參選市議員。但在台北市調查局約談時，陳嘉行卻表示沒有這件事情，「那何必自導自演造就自己的聲勢？從起手式就在騙，造成社會大眾疑慮。」許智全說，要當民意代表竟然沒有誠信、汙衊別人，根本就欠民眾與同黨同志一個道歉。

許智全揭露，陳嘉行自稱已經拜訪1、20個里長，結果沒有一個里長跟他合照到，全部都是在里辦公室門口拍照打卡，真正有拜訪到的僅不到5個里長。許智全也爆料，陳嘉行去他的辦公室拍照當天，他自己整天都在辦公室，陳嘉行全程都沒有進來，結果還拿照片來做新聞，質疑有挑釁意味，「當一個民意代表，連最基本拜訪基層都不願意去做了，還用照片欺騙選民。」

許智全也質疑，陳嘉行現在所有東西用蔡總統肖像，到處誤導民眾，陳嘉行還做總統立牌陪他站路口，根本就是荒唐，也對其他參選人不公平，黨中央嚴禁參選人看板不應使用選對會的成員，希望黨中央貫徹執行。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀