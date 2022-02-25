電影《30歲處男》更甜！安達、黑澤同居生活「搶先看」
赤楚衛二攜手町田啓太主演的熱門日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（簡稱：櫻桃魔法）電影版拍攝2週正式殺青，町田啓太在拍最後一幕前開玩笑說：「真想花5年來拍攝。」有趣的是，有一場戲碼是安達很睏並揉眼睛的樣子，卻被風間導演指出：「應該是要表現出很睏，你怎麼一副想哭的樣子！」感受到赤楚衛二與町田啓太都相當不捨。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-25 12:30:00
隨著《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》即將上映，近日也接連公開新的劇照，畫面中可以看見感情更加深厚、成為對彼此來說不可或缺存在的安達與黑澤，穿著西裝走在一起和在辦公室的場面，以及穿上輕鬆家居服的兩人，放鬆在家中享用黑澤手做料理、外出釣魚等約會畫面，隔著銀幕可感受到兩人被滿滿的粉紅色幸福泡泡包圍。
此外，日劇班底淺香航大、優太朗、草川拓彌等人的電影版劇照也正式公開，除了安達與黑澤，柘植（淺香航大 飾）與湊（優太朗 飾）的感情也相當和睦，兩對情侶甚至還到神社參拜祈求日子幸福平安。
赤楚衛二談到與町田啓太合作的心情：「町田啓太不僅演技，連想法都非常沉穩又充滿魅力，就像是黑澤本人在現場一樣。我們也很自然地共享對作品的想法，跟他相處的時候很舒服，有種命中注定會相遇的感覺。能在這部作品裡跟町田啓太相遇、一起飾演安達與黑澤，是我最棒的寶物。」町田啓太表示：「《櫻桃魔法》獲得如此迴響，我們真的得到很多收穫。而與赤楚衛二在第一次見面打招呼的瞬間，我就感到非常安心。他很慎重地對我說『請多多指教』，眼睛非常地純淨又漂亮。《櫻桃魔法》至今仍備受討論，就是受到大家喜愛最好的證明，到現在我跟赤楚聊到這件事時也覺得非常開心。」《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》4月8日與日本同步在台上映。