肯尼NOW星球／扭蛋大獅爆料！陳志忠認為塔壁很孤僻？
上周《肯尼NOW星球》邀請鼎鼎大名的「扭蛋大獅」陳志忠上節目獲得熱烈迴響，本週肯尼哥要持續來專訪他，其實過去肯尼哥在球員時期就和陳志忠當過隊友，高景炎表示：「我剛認識陳志忠的時候他還是一個小朋友，但他非常認真，每次球隊練完球之後他都會約我去三重商工投籃，每次都投到12點」，看得出來陳志忠是一位非常自律的球員。
運動中心/綜合報導
2022-02-24 20:30:00
帶職業隊和學生球隊有何不同？陳志忠表示：「兩者差異非常大，相較於職業球隊，學生球隊非常缺乏資源，所以大家訓練的東西都差不多。另外在管理方面，學生籃球比較軍事化一點，叫你幹嘛就幹嘛，練什麼就練什麼，但對職業球隊你沒辦法軍事化，每個球員都已經成年了，有很多不同的方式來和人家溝通，大家都是成年人了」。
而在擔任新竹街口攻城獅的顧問期間，有沒有特別難相處的職業選手？「扭蛋大獅」爆料說：「塔壁有點孤僻，他來到這邊就覺得你如果講什麼話是針對他，他就會覺得不要這樣不要那樣，所以那個時候我就必須在休息時常跟他比腕力，來增進感情，在玩的過程中就可以聊很多事情」。
相較於過去，現在台灣多了非常多支職業球隊，對台灣籃球有什麼影響？，陳志忠說：「過去幾年我看的幾個球員的眼神，他們的感覺就是我打籃球是為了什麼，但現在不一樣，他請學生寫未來規劃，十個有九個說要打職籃」，從陳志忠的言論可以看出，職業球隊增加對學生球員有非常正面的影響。
談了很多籃球現況，球迷應該很好奇陳志忠球員生涯印象最深刻的比賽是哪一場？粉絲們也可以來猜一下，2/24（四）晚間十點，喜歡陳志忠的球迷朋友一定要準時收聽收看《肯尼NOW星球》喔。