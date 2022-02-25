泰國眾議院通過歷史性草案　禁止刑求與強迫失蹤

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據草案內容，國家機構不能私下拘禁或虐待民眾，強迫失蹤或刑求導致民眾死亡的施虐者，可能面臨15到30年的刑期，執行的人和下命令的人都會有罪。受害者的家屬可以採取法律行動尋求賠償。
泰國在2007年批准聯合國「禁止酷刑和其他殘忍、 不人道或有辱人格的待遇或處罰公約 」（Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment），2012年簽署（尚未批准）「保護所有人免遭強迫失蹤國際公約」（International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance）。
不過泰國國內並沒有禁止刑求或是強迫失蹤的立法，泰國的人權或民主異議人士「被失蹤」 的消息時有所聞，聯合國預估1980年代至今至少82人「被失蹤」，但泰國民主運動圈認為人數應該更多。
幾個知名案件包括2004年人權律師宋猜（Somchai Neelapaijit）失蹤至今仍下落不明；2014年長年為克倫族爭取土地權益的異議人士普拉吉（Porlajee Rakjongcharoen ）失蹤，2019年佛丕府（Phetchaburi）發現一個廢棄汽油桶，桶內就是普拉吉被燒焦的屍體。
近幾年最知名的案件是民主異議人士萬查勒（Wanchalearm Satsaksit）2020在柬埔寨街頭失蹤，各界疾呼泰國和柬埔寨當局調查此事件，萬查勒的失蹤更是泰國2020年下半年學運潮的興起原因之一，但即使如此，萬查勒至今仍下落不明。（編輯：黃自強）1110224