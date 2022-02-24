張雅琴被爆使喚前主播趴地撿耳環 怒嗆白喬茵「哪顆蔥」
年代主播張雅琴不滿民眾黨發言人楊寶楨、前北市府副發言人黃瀞瑩（學姊）諷刺監察院長陳菊「大菊為重」，批評2人是「殘破花瓶」、「只會蹭聲量的空瓶」，引發國民黨發言人白喬茵加入口水戰，主播出身的白喬茵爆料，大學時當工讀生，曾為張雅琴趴在地上找耳環。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-24 17:00:00
白喬茵看到年輕女性從政者被侮辱是花瓶，對張雅琴的景仰蕩然無存，她記得自己21歲時在某電視台當工讀生，每天中午需要幫記者哥哥姊姊們跑腿、買便當，更曾被一個當紅主播使喚：「妹妹，我耳環掉地上了，妳幫我找一下。」她就這樣趴在桌面下，邊爬邊找那個小小的耳環，「雅琴姐你應該忘了吧，我就是那個在趴在地上，幫妳找耳環的工讀生。」
張雅琴昨（23日）在節目上火大開轟，「還有一個以前不知道是誰的誰（白喬茵），也跳出來也加入戰局。」她說：「現在的從政的人是什麼，每個人都是急功好利，完全什麼功課都不做，妳（白）說是工讀生起家，妳當了主播，妳就覺得可以一蹴登天當民意代表嗎？妳是哪顆蔥啊？妳今天有沒有努力啊，妳在網路上蹭一個聲量，妳覺得就可以嗎？」
對此白喬茵再度回應自己是「當時大學四年級領時薪95元的蔥」，她反擊張雅琴：「妳連每天幫妳做新聞的記者都不認識了，何況一個小小工讀生，因為妳眼裡只有妳自己和妳的頭髮。」並呼籲大眾：「請下架不適任的媒體人。」