邀新二代參加說故事比賽！全國環境故事競賽報名開始

《四方報》報導，「用愛讓世界更精彩」是免費中英雙語環境故事APP，透過生動有趣的互動故事引導與配音錄製功能，讓孩子們對現今社會面臨的海洋污染問題產生好奇，進而體認到海洋污染問題的嚴重性，再透過廢棄物管理與3R知識的傳遞，鼓勵孩子加入小小地球守護者的行列。主辦單位希望透過舉辦說故事比賽，達到寓教於樂的功效。此環境故事競賽之參加對象為全台12歲以下的小朋友，競賽將會採分組、分齡的方式進行。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-24 16:50:11
據悉，將分為個人組與團體組，其中個人組又分為小童組（8歲以下）與大童組（9-12歲），團體組則可跨齡或同齡參賽，一組限3至5人；故事競賽組別總共分為中文故事創作、中文故事朗讀及英文故事創作、英文故事朗讀，共四大組別，各組別僅能報名一次，不得重複報名，各組別前五名的得主原則上將為該組別的分區冠軍。五大區域分別為北部、中部、南部、東部、離島。
活動方式則是在活動期間至競賽官網點選「我要報名」後註冊帳號，填寫線上報名表與填入先前已錄製的創意故事影片的YouTube連結或是直接上傳影片，即可完成報名與繳件前500名通過審核的影片有早鳥獎，將獲得博物館門票兩張（隨機出貨），其餘通過審核者將隨機選取500名獲得用2.8個回收寶特瓶所做出來的環保購物袋。除了60名評審獎得主外，活動期間亦會選出120支人氣影片給予人氣獎。
而獲評審獎的小朋友，除了將獲國家公園與五大博物館及各合作夥伴Logo的雙語聯名獎狀，將可做為學習歷程檔案之用外，獎品還包括義大皇家飯店雙人住宿券與義大世界門票兩張！歡迎全台各地的小小地球守護者踴躍參加。
該競賽為台灣科思創與教育部、達德能源以及多達十餘個包括德國在台協會、德國經濟辦事處、歐洲商會、營建署國家公園等單位聯合舉辦，是針對全台12歲以下孩童的環境故事競賽，邀請小朋友們透過他們的聲音，讓更多人知道在我們生長的地球上，美麗的海洋發生了什麼事情，並且了解該如何一起透過垃圾分類及環保3R的觀念，共同來守護我們美麗的海洋，成為地球守護者的一份子。