綠營初選禁選對會成員合照 高市候選人支持盼有應變空間
民進黨主席蔡英文宣布即日起在初選過程中，不得使用選對會成員之照片做文宣使用。對此高雄市綠營初選候選人24日均表支持，認為對選舉公平性有幫助，否則易造成選民混淆，不過也期盼有折衷空間讓他們有緩衝時間。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-25 01:58:58
議員林智鴻表示，這樣的決定大家都非常支持，也會完全來遵守，畢竟這是對選舉公平性有幫助的事，但在實際執行上也遇到困擾，先前已做了1萬支的扇子，是與陳其邁市長、趙天麟委員聯合的照片，目前剩下5000支扇子，希望可以繼續發放，他正積極尋求黨中央同意當中，也希望黨中央讓參選人有多一點的應變空間，選舉資源非常有限，希望黨中央可以網開一面。
議員黃文益也認為，此舉是民進黨增加黨內初選的公平性，這個新決定是不同意餐與黨內初選候選人與選對會的成員掛看板，他相當認同這個決定，不過，都希望與高聲量的政治人物一起掛看板，這樣會讓選民搞不清楚到底有沒有被支持獲推薦，民進黨這個決定不僅增加了公平性未來也不會有爭議。
前鎮、小港區議員參選人黃彥毓則形容自己是重災戶，因為他與賴清德20幾塊合影看板都將無法掛出來，另外，還有和陳其邁一起的上萬份文宣都將面臨無法發出去的困擾，黃彥毓說，可以理解選對會考慮，但重點應是黨職人員要保持中立，包括所有的公共財之使用，而不是只有特定人士。此外，黃自嘲另找屏東縣長潘孟安錄音推薦，還好他還沒加入選對會，希望黨中央能提出相對應的因應對策。