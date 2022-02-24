移工變移民政策引發台網友論戰　正反意見一次看

《四方報》報導，台灣面臨高齡化和少子化現象，缺工問題日益嚴重。為了填補人力缺口，行政院於近期拍板勞動部「移工留才久用方案」，在台工作六年的移工、透過我國教育的僑外生，技術及薪資門檻達到一定水準，可由雇主申請成中階技術人力，滿五年後可申請在台永久居留，另針對產業、家事移工訂定不同適用標準。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-24 17:08:10
相關新聞被轉進Ptt八卦板後，引起大量鄉民討論，網友主要分為不支持和支持兩派。不支持派的網友認為：「爽到資方，尤其是傳產老闆，便宜移工壓低了本勞薪資，然後老闆賺更多又去買房炒地，貧富差距越來越大」、「以後警察要考印尼文了」、「這對社會衝擊多大，不用充份評估及討論嗎，這都需要時程，結果4月上路」、「不產業升級提高全民薪資，只想進口奴工」。
也有網友持樂觀的支持態度：「歐美日不是也有唐人街，一樣意思」、「一堆人沒結婚又少子化，東南亞年輕勞工肯來，台灣要慶幸了」、「沒這些外勞，產品製造成本跟家庭看護費用至少要再漲一倍」、「其實科技業已經一堆賺超過5萬的移工」等等意見。
行政院長蘇貞昌日前表示，經衡酌國內產業需要及各國積極延攬人才情形，他相當肯定勞動部提出「移工留才久用」方案，讓在台優秀且成熟的技術人才能夠長留、為我國久用。該方案針對在臺工作達6年以上的移工，以及透過我國教育所培養的僑外生，開放特定產業類別，例如製造業、營造業、農漁業、看護工及其他經指定的重點產業等，明訂薪資與技術條件，也規定名額比例上限，中階人力不超過移工核配比率的25%，在確保國人就業的前提下，提高誘因，希望在最短時間內，能夠補充產業所需人力。依照方案規劃的留用目標人數，預計至2030年，資深移工及僑外生分別可達8萬人。蘇貞昌近日裁示，此政策目標四月前正式上路。