緬北網紅李賽高擁百萬名粉絲 竟被起底是詐騙集團頭目
《四方報》報導，擁有百萬名粉絲的李賽高，以來自緬甸的中國愛國青年形象火紅於對岸。他靠著陽光笑容與迷人嗓音擄獲大批粉絲的心，抖音帳號創建至今已超過130萬名粉絲追蹤。不料，近日他卻遭中國警方公開「真實身分」，讓所有網友都十分震驚。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-24 17:57:00
根據中國貴州省貴定縣公安局在23日所發出的公告，指出「緬甸網紅李賽高真實身分是緬北詐騙團伙」，即詐騙集團的小頭目，他身邊伴唱的夥伴則是詐騙集團團員，目前案情正在偵辦中無法透露詳情。不過，有網友整理並分析出李賽高所屬集團的詐騙手法，指出這類的詐騙集團大部分都藉著良好的形象，吸引不知情的民眾前往當地，之後再把人扣下來強迫對方從事非法工作，若是對方不從，可能以殘忍的手段勒索錢財，甚至控制對方行動自由。2017年中國曾查出緬甸佤邦的詐騙集團會宣稱有許多高收入工作，還會提供免費機票，誘使中國人偷渡出境，接著將人非法拘禁，並毆打、辱罵和禁食等，藉此跟被害人家屬勒索贖金，手段相當殘忍。
消息一出，引發網友熱議，而抖音和各大社群平台已不見李賽高的帳號。李賽高自稱是抗戰時期「中國遠征軍的後代」，但實際上是緬甸佤族人，他的影片大都是在宿舍裡和朋友一起自彈自唱中國歌曲，由於外形俊秀和形象陽光，吸引許多中國網友追蹤，甚至想到當地旅遊。但中國官方近日正追查詐騙集團的「賣血」產業鍊，意外將他的真實面目揪出，讓人大感訝異。