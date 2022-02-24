沒手機不懂臉書！陳樹菊澄清　未授權設粉絲專頁

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陳樹菊說，2月10日接到一通電話，對方表示，在臉書（Facebook）看到「陳樹菊」粉絲專頁留言，如要找陳樹菊拍攝公益廣告或幫助團體，可和專頁所留的電話聯絡。她訝異，對方怎麼有她的電話，感覺不對勁，於是告訴對方，她不認識臉書上的人，也沒有授權，她會立刻報警，並通知台東縣政府。
陳樹菊說，「什麼是臉書，我又不知道，我也沒有手機（智慧型手機），我什麼都不會，只會賣菜」，因此她將事發經過告訴縣政府，縣政府幫她報案。
台東縣警察局刑警大隊長黃維和在報告中表示，已成立專案小組，會立即著手偵辦，目前尚未發現有人被騙，特別呼籲，陳樹菊女士並未授權在社群網站成立粉絲專頁和社團，也未授權以她的名義募款；如果冒用他人的姓名和相片成立臉書，不但可能違反「個人資料保護法」，一旦有金融交易的行為，還有可能觸犯詐欺罪等刑法。
台東縣長饒慶鈴也在會中呼籲民眾多加留意，也切勿以身試法。
為照顧家庭和弟妹，今年72歲的陳樹菊始終未婚，民國82年父親和二弟相繼去世，陳樹菊深感世事無常，當時正好社會風氣逐漸走下坡，辛苦一生的她，於是捐新台幣100萬元給佛光學院，開啟她的捐款義行。
包括捐贈母校仁愛國小建圖書館、認養貧童、捐錢馬偕醫院，甚至連身後的保單都捐出，委託台東馬偕、台東基督教醫院成立「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」，希望拋磚引玉助偏鄉醫療。
陳樹菊義行獲得時代雜誌百大人物以及亞洲富比世（Forbes Asia）亞太地區傑出善心人士」、菲律賓麥格塞塞獎。（編輯：陳仁華）1110224