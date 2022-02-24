巷仔內／臉書大打口水仗　對學姊、楊寶楨恐大扣分

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「負面行銷」有時候不失為一個「行銷一個人」的好手段之一，但前提是這個人真的沒什麼知名度。俗話說「好事不出門，壞事傳千里」，要讓一個不知名人士瞬間爆紅，做壞事或出糗永遠比成為好人好事代表要來得快。也因此部分沒沒無名的人士想要從政，希望能在媒體版面上佔有一席之地，「負面行銷」也成了近代政治圈內不時會出現的樣態。
不過話又說回來了，就如同前面所說，黃瀞瑩與楊寶楨是屬於「低聲量但高好感度」的政治人物，本來就有一定知名度的人，還需要透過「負面行銷」的方式增添更多聲量？其實追根究底，原因在於兩人都中了「焦糖」陳嘉行的圈套。
「大菊為重」的留言，並非楊寶楨留言當天，陳嘉行就隨即在臉書上PO文抨擊。黃瀞瑩批評監察院的貼文，是在16日中午於臉書張貼，不到一小時，楊寶楨就在底下留言。而直至20日下午，焦糖才在粉專上貼出楊寶楨的留言，自此之後才引發民進黨相關人士「群起圍攻」，甚至連行政院長蘇貞昌都還對此出面回應。
為什麼說是中了陳嘉行的圈套？時間先回到陳嘉行自爆民進黨內有人想拿錢勸他退選，同區的時力參選人劉仕傑也向檢調舉發。不過沒想到調查局約談陳嘉行時，他改口表示「沒有人拿錢給他」，反指是新聞媒體亂報。18日晚間不只網紅陳沂在臉書上PO出判決書引發討論。更有網友翻出陳嘉行接受電視媒體訪問時指證歷歷。
而當晚陳嘉行就以「柯文哲竟在市長官邸密會，寄生市府濫用稅金」，企圖將風向轉移至民眾黨。沒想到隨即遭到民眾黨立委蔡壁如打臉，甚至受到民眾黨支持者的嬉笑辱罵。至此可想而知，「大菊為重」成了陳嘉行轉移目標的最佳標的。爭議至今，還有人在乎「給錢退選說」全是陳嘉行自己憑空想像的烏龍爆料？或者陳嘉行嗆柯文哲與民眾黨「迴力鏢」，結果反而像是自己丟出迴力鏢打自己？
簡而言之，黃瀞瑩與楊寶楨本來就不該隨陳嘉行起舞。無論「大菊為重」到底有沒有歧視陳菊之意，本來字詞意義就是隨著不同人有各自解讀，會相信你的人就會繼續相信你；無法說服的人，即使跳下去跟對方打口水仗，也不會因此而被說服，也因此只要將自己的立場說明清楚就好。衍伸至今所造成的「高聲量、低好感度」，恐怕只會持續對選情，甚至是未來的政治生涯造成影響。