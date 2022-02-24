COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

孫搭火車肚餓哭鬧嬤給餅止飢　遭列車長斥這句網掀熱議

▲孫子搭火車肚餓哭鬧，嬤給餅止飢遭列車長訓斥，掀起網友熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲孫子搭火車肚餓哭鬧，嬤給餅止飢遭列車長訓斥，掀起網友熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心／綜合報導

2022-02-24 21:00:57

因應本土Omicron疫情，交通部宣布1/23起交通運具內禁止飲食，有網友發文爆料，稱有一名阿嬤帶著約2歲的孫子搭自強號，約過了1多小時小孩不耐餓，吵著要吃東西，阿嬤因此拿出小餅乾止止飢，列車長見狀斥責，阿嬤連連道歉，但列車長仍不客氣地指著小朋友說「他是人吧 ？是人就要遵守」，讓網友覺得態度過於咄咄逼人，相當傻眼但也很無奈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，日前他搭乘從花蓮往台東的420次自強號，坐在隔壁的一對祖孫，小朋友應該是2歲左右，一路上小朋友很乖，口罩都帶上、不吵鬧，在將近1個多小時後好像是因為肚子餓有點吵鬧了，阿嬤先安撫一陣但還是吵著要吃，阿嬤也很輕聲安撫說「乖快到家了，等等回家吃」仍安撫不了，因此阿嬤只好從手提袋拿出一包隨身包的小餅乾開始餵，網友也能理解，便當做沒看到。

網友說，說奇怪也很巧，坐了1小時多的車都看沒看到的列車長，在這時出現了，看到阿嬤在餵小朋友吃餅乾，口氣很不客氣的跟阿嬤說「你知道車上不能飲食嗎？」，阿嬤連忙道歉並把餅乾收起來，並跟列車長直道歉，說要先給小朋友止餓，就這樣邊跟列車場道歉邊哄孫子。

但讓網友傻眼的是，下秒列車長居然直接指著小朋友說「他是人吧 ？是人就要遵守，禁止就是禁止」，由於聲調不小大家都聽得到，阿嬤也只能一直道歉，還說「如果我通融，我對其他乘客無法交代」，讓網友非常心疼，認為列車長說的話很傷人，網友覺得法規也是要講法理情，而整件事情，列車長遵守職責 沒錯，但是用詞不需要這樣不客氣嗎，甚至道歉了還咄咄逼人，而且沒幾分鐘後還回來，感覺就是再來看他們祖孫有沒有再飲食。

此文一出也引發網友討論，覺得列車長態度的確不太妥當，「那句話真的讓人聽了很不舒服.....」、「列車長也是按照規定的辦理，只是態度可以再更好ㄧ點，婉轉的吿知」、「我認為各有各的立場，只能說列車長沒EQ」，不過也有人認為立場不同「列車長也難為，不處理被投訴，處理了又要被說話」、「規矩就是規矩，大家都有苦衷那還定什麼規矩」。（編輯：林莞茜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀