孫搭火車肚餓哭鬧嬤給餅止飢　遭列車長斥這句網掀熱議

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網友說，說奇怪也很巧，坐了1小時多的車都看沒看到的列車長，在這時出現了，看到阿嬤在餵小朋友吃餅乾，口氣很不客氣的跟阿嬤說「你知道車上不能飲食嗎？」，阿嬤連忙道歉並把餅乾收起來，並跟列車長直道歉，說要先給小朋友止餓，就這樣邊跟列車場道歉邊哄孫子。
但讓網友傻眼的是，下秒列車長居然直接指著小朋友說「他是人吧 ？是人就要遵守，禁止就是禁止」，由於聲調不小大家都聽得到，阿嬤也只能一直道歉，還說「如果我通融，我對其他乘客無法交代」，讓網友非常心疼，認為列車長說的話很傷人，網友覺得法規也是要講法理情，而整件事情，列車長遵守職責 沒錯，但是用詞不需要這樣不客氣嗎，甚至道歉了還咄咄逼人，而且沒幾分鐘後還回來，感覺就是再來看他們祖孫有沒有再飲食。
此文一出也引發網友討論，覺得列車長態度的確不太妥當，「那句話真的讓人聽了很不舒服.....」、「列車長也是按照規定的辦理，只是態度可以再更好ㄧ點，婉轉的吿知」、「我認為各有各的立場，只能說列車長沒EQ」，不過也有人認為立場不同「列車長也難為，不處理被投訴，處理了又要被說話」、「規矩就是規矩，大家都有苦衷那還定什麼規矩」。（編輯：林莞茜）