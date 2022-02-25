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台灣燈會無人機遭惡意干擾　史哲：抱歉、遺憾與徹查

▲2022台灣燈會昨（24）日晚間舉辦無人機「高雄市民日」，加碼施放焰火。（圖／記者郭俊暉攝）
▲2022台灣燈會昨（24）日晚間舉辦無人機「高雄市民日」，加碼施放焰火。（圖／記者郭俊暉攝）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2022-02-25 09:37:26

2022台灣燈會昨（24）日晚間舉辦無人機「高雄市民日」，在表演進入最後階段遭不名訊號干擾，不但最受觀眾青睞的「戴資穎跳殺」動態無法成形，就連大家最愛歡喜虎爺也無法成呈現。高雄市副市長史哲對於無人機所發生的狀況相當震驚，也感到很抱歉、很遺憾，要求團隊即刻充電、重新測試，先後完成30台最大邊幅及全版測試後，驗證確是受到刻意電信訊號干擾。

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▲最受觀眾青睞的「戴資穎跳殺」動態因不名訊號干擾無法成形。（圖／記者郭俊暉攝）
▲最受觀眾青睞的「戴資穎跳殺」動態因不名訊號干擾無法成形。（圖／記者郭俊暉攝）
▲最受大家最愛歡喜虎爺也無法成呈現。（圖／記者郭俊暉攝）
▲最受大家最愛歡喜虎爺也無法成呈現。（圖／記者郭俊暉攝）
▲高市府及國際團隊對於昨晚台灣燈會在高雄的無人機展演無法完整成像，感到相當抱歉，也感謝大家對演出的支持。（圖／記者郭俊暉攝）
▲高市府及國際團隊對於昨晚台灣燈會在高雄的無人機展演無法完整成像，感到相當抱歉，也感謝大家對演出的支持。（圖／記者郭俊暉攝）

▲經演出團隊充電、重新測試，先後完成30台最大邊幅及全版測試後，驗證犉機確是受到刻意電信訊號干擾。（圖／記者郭俊暉攝）
▲雖然無人機展演受到刻意電信訊號干擾而無法完整成像，但現場民眾在長達五分鐘焰火施放後還是給予熱烈掌聲。（圖／記者郭俊暉攝）
演出後，史哲立即請intel團隊提出報告，大家也非常想釐清狀況。intel團隊與美國總部共同判讀所有電信資料，確認展演後段受到刻意干擾。他也立即請電信警察到場，進行相關徹查與協助。

同時，史哲也要求團隊即刻充電，必須在當晚完成重新進行測試，史哲也在現場確認測試無誤。今天凌晨一點，intel團隊擔心干擾電波尚在，所以先進行了30台的最大邊幅距離的安全測試，確認無誤後。凌晨兩點，進行了1500台的全版展演測試，圖形完整且沒有任何一架無人機返航，透過測試都完整呈現，驗證出的確是受到刻意的電信訊號干擾。

史哲強調，目前還找不到刻意干擾來源，後續三天，他們將繼續謹慎面對。也懇請大家前來欣賞時幫忙協助，展演前一起關飛航模式、一起幫忙勸導非合法申請的無人機。也謝謝intel與所有執行團隊的工作同仁們，一同連夜的測試再測試。

昨晚高市府及國際團隊也在展演後立即表示，此次台灣燈會在高雄的無人機展演，是其經歷過最多觀眾的一次，對於無法完整成像，感到相當抱歉，也感謝大家對演出的支持。

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