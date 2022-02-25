台灣燈會無人機遭惡意干擾　史哲：抱歉、遺憾與徹查

2022台灣燈會昨（24）日晚間舉辦無人機「高雄市民日」，在表演進入最後階段遭不名訊號干擾，不但最受觀眾青睞的「戴資穎跳殺」動態無法成形，就連大家最愛歡喜虎爺也無法成呈現。高雄市副市長史哲對於無人機所發生的狀況相當震驚，也感到很抱歉、很遺憾，要求團隊即刻充電、重新測試，先後完成30台最大邊幅及全版測試後，驗證確是受到刻意電信訊號干擾。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
2022-02-25 09:37:26
演出後，史哲立即請intel團隊提出報告，大家也非常想釐清狀況。intel團隊與美國總部共同判讀所有電信資料，確認展演後段受到刻意干擾。他也立即請電信警察到場，進行相關徹查與協助。
同時，史哲也要求團隊即刻充電，必須在當晚完成重新進行測試，史哲也在現場確認測試無誤。今天凌晨一點，intel團隊擔心干擾電波尚在，所以先進行了30台的最大邊幅距離的安全測試，確認無誤後。凌晨兩點，進行了1500台的全版展演測試，圖形完整且沒有任何一架無人機返航，透過測試都完整呈現，驗證出的確是受到刻意的電信訊號干擾。
史哲強調，目前還找不到刻意干擾來源，後續三天，他們將繼續謹慎面對。也懇請大家前來欣賞時幫忙協助，展演前一起關飛航模式、一起幫忙勸導非合法申請的無人機。也謝謝intel與所有執行團隊的工作同仁們，一同連夜的測試再測試。
昨晚高市府及國際團隊也在展演後立即表示，此次台灣燈會在高雄的無人機展演，是其經歷過最多觀眾的一次，對於無法完整成像，感到相當抱歉，也感謝大家對演出的支持。