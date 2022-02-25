COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

必去景點！鐘乳石洞享譽國際　越南獲多國旅遊雜誌推薦

▲越南宜人的氣候、特殊的地貌景觀榮獲多個旅遊雜誌肯定，被推薦為解封後一定要到訪的旅遊目的地之一。圖為越南下龍灣知名的「驚訝洞」( HANG SUNG SOT)。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南宜人的氣候、特殊的地貌景觀榮獲多個旅遊雜誌肯定，被推薦為解封後一定要到訪的旅遊目的地之一。圖為越南下龍灣知名的「驚訝洞」( HANG SUNG SOT)。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-02-25 15:19:06

隨著世界各國開始習慣與新冠病毒共存，觀光業就引頸期盼能回到往日榮景，相關旅遊目的地推薦也陸續出爐。英美的旅遊雜誌看準越南獨特的喀斯特地形以及3月少雨宜人的氣候，將越南名列後疫情時代最值得體驗的旅遊目的地名單中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據越通社報導，美國《AFAR》旅遊雜誌公佈2022年最值得體驗的39個旅遊勝地，越南廣平省的自然遺產風芽格邦（Phong Nha-Ke Bang）國家公園擠身該名單。這個國家公園於2010年9月3日開始對外開放，但遊客並不太多。

據AFAR報導，風芽格邦國家公園內擁有世界最大的鐘乳石洞，空間足以容納一架波音747客機。為了迎接疫情後的新客到訪，越南預計從2022年開始，展開探索三洞之旅（Hang Ba），加入這個旅遊行程的觀光客可以穿越5個鐘乳石洞穴，並體驗游泳、滑板、露營、步行穿越林道等多樣運動。

除了AFAR雜誌，英國著名旅遊雜誌《Wanderlust》近期也將越南名列3月份20個最值得去的觀光聖地之一。據Wanderlust介紹，進入3月也就邁入春季，是尋訪越南西北山區最好的時機，因為當地溫度穩定，濕度低，民眾適合前往老街省沙壩或山蘿省梅州。

除了越南旅遊之外，上述雜誌也選出了世界各地多個旅遊目的地，以供遊客參考。AFAR推薦如智利的阿里卡和帕里納科塔、阿拉伯聯合大公國的阿布達比、印度的果阿邦、澳洲的昆士蘭州、日本埼玉縣南部的所澤市、紐西蘭的亞伯塔斯曼國家公園以及俄羅斯河谷、美國的加州、華盛頓特區、萬島保護區等地。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀