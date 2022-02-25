必去景點！鐘乳石洞享譽國際 越南獲多國旅遊雜誌推薦
隨著世界各國開始習慣與新冠病毒共存，觀光業就引頸期盼能回到往日榮景，相關旅遊目的地推薦也陸續出爐。英美的旅遊雜誌看準越南獨特的喀斯特地形以及3月少雨宜人的氣候，將越南名列後疫情時代最值得體驗的旅遊目的地名單中。
記者李澍/綜合報導
2022-02-25 15:19:06
據越通社報導，美國《AFAR》旅遊雜誌公佈2022年最值得體驗的39個旅遊勝地，越南廣平省的自然遺產風芽格邦（Phong Nha-Ke Bang）國家公園擠身該名單。這個國家公園於2010年9月3日開始對外開放，但遊客並不太多。
據AFAR報導，風芽格邦國家公園內擁有世界最大的鐘乳石洞，空間足以容納一架波音747客機。為了迎接疫情後的新客到訪，越南預計從2022年開始，展開探索三洞之旅（Hang Ba），加入這個旅遊行程的觀光客可以穿越5個鐘乳石洞穴，並體驗游泳、滑板、露營、步行穿越林道等多樣運動。
除了AFAR雜誌，英國著名旅遊雜誌《Wanderlust》近期也將越南名列3月份20個最值得去的觀光聖地之一。據Wanderlust介紹，進入3月也就邁入春季，是尋訪越南西北山區最好的時機，因為當地溫度穩定，濕度低，民眾適合前往老街省沙壩或山蘿省梅州。
除了越南旅遊之外，上述雜誌也選出了世界各地多個旅遊目的地，以供遊客參考。AFAR推薦如智利的阿里卡和帕里納科塔、阿拉伯聯合大公國的阿布達比、印度的果阿邦、澳洲的昆士蘭州、日本埼玉縣南部的所澤市、紐西蘭的亞伯塔斯曼國家公園以及俄羅斯河谷、美國的加州、華盛頓特區、萬島保護區等地。