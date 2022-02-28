台灣最強男團激戰出爐！ 唯有這團公認經典不敗

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再來就是許多五、六年級生共同回憶的小虎隊，由吳奇隆、蘇有朋、陳志朋3人組成，最初他們於1988年的助理主持徵選活動中勝出，也是台灣第一個男團，推出的第一首單曲《青蘋果樂園》也是至今許多人能琅琅上口的歌曲，引人注意的是，他們在1991年赴北京參加賑災義演，在大陸各地舉辦過許多演唱會，是最早到大陸開演唱會的藝人之一。出道至今34年的他們，在團體解散後，各自在不同領域發展，走出屬於自己的道路，特別的是，其實小虎隊一開始成員有4個人，也就是除了上述3人外，還有一個「神秘成員」，那就是後來沒有加入團隊的「情歌教父」周傳雄。
說起男團，首要條件就是引人注目，如何從茫茫人海脫穎而出，便是各自的功力，製作人詹仁雄製作選秀節目《原子少年Atom Boyz》即將問世，該節目砸下1.2億元聚焦80位潛力成員，依照特質、風格分成土星 、地球、火星、水星 、木星、海王星 、金星、天王星等8個行星進行選拔，選出新一代優質男團，而這80位大男孩們，哪些可以成為新世代的「5566」、「小虎隊」接班人，讓人期待。
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