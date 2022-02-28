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台灣最強男團激戰出爐！ 唯有這團公認經典不敗

▲5566是許多人心目中的經典男團代表。（圖／華貴娛樂提供）
▲5566是許多人心目中的經典男團代表。（圖／華貴娛樂提供）

記者吳雨婕/專題報導

2022-02-28 10:00:00

近年掀起一股男團選秀風潮，男團比比皆是，許多人的生涯中，都有男團的影子，甚至因為男團選秀而萌發星夢，而《NOWnews 今日新聞》就那些年出名的男團中作為期9天的民調，票選出網友心中無可替代的最強男團。

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冠軍可以說是眾望所歸，就是現在由孫協志、王仁甫、許孟哲3人組成的5566，他們不僅是唱跳男團，更進軍戲劇圈，部分團員更一起拍攝了偶像劇《MVP情人》、《格鬥天王》、《西街少年》等，首張專輯發行後，還拿下了第3屆金曲紅人榜的最受歡迎演唱團體獎，在團體的全盛時期，曾一年總收入飆破4億，戰績顯赫。後來經歷小刀腰部受傷退團、王少偉退團，一度各分東西，直到近年才以3人組方式合體參與錄製綜藝節目與站上台北小巨蛋、高雄巨蛋開唱。

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▲5566近年時常合體現身，2019年時還舉辦了演唱會。（圖／NOWnews資料照）
再來就是許多五、六年級生共同回憶的小虎隊，由吳奇隆、蘇有朋、陳志朋3人組成，最初他們於1988年的助理主持徵選活動中勝出，也是台灣第一個男團，推出的第一首單曲《青蘋果樂園》也是至今許多人能琅琅上口的歌曲，引人注意的是，他們在1991年赴北京參加賑災義演，在大陸各地舉辦過許多演唱會，是最早到大陸開演唱會的藝人之一。出道至今34年的他們，在團體解散後，各自在不同領域發展，走出屬於自己的道路，特別的是，其實小虎隊一開始成員有4個人，也就是除了上述3人外，還有一個「神秘成員」，那就是後來沒有加入團隊的「情歌教父」周傳雄。

▲蘇有朋曬出小虎隊成員時期的照片。（圖／翻攝IG）
▲小虎隊是許多人心中不敗的男團。（圖／翻攝IG）
說起男團，首要條件就是引人注目，如何從茫茫人海脫穎而出，便是各自的功力，製作人詹仁雄製作選秀節目《原子少年Atom Boyz》即將問世，該節目砸下1.2億元聚焦80位潛力成員，依照特質、風格分成土星 、地球、火星、水星 、木星、海王星 、金星、天王星等8個行星進行選拔，選出新一代優質男團，而這80位大男孩們，哪些可以成為新世代的「5566」、「小虎隊」接班人，讓人期待。

▲《原子少年》有專屬的團服，還有每個行星的icon。(圖／野火娛樂提供)
▲《原子少年》有專屬的團服，還有每個行星的icon。(圖／野火娛樂提供)

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