前金區擁政商精華　入主中正大道門牌機會難得

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地段精華成熟發展 奠定前金區土地稀有珍貴性
前金區因位處高雄市中心，具備得天獨厚地利優勢，向西擁高雄之名地標景點愛河，以及近期政府積極推動的亞洲新灣區，中正四路本來就是南北交通主幹道，加上擁有美麗島站捷運紅、橘線交會點，區域交通便利，可想而知，前金區不僅發展完善，也因此成為南高雄真正貴族富豪首選的政商精華地段。
前金區因地處精華地帶，區域較早開發，多為老舊建築，且土地幾近飽合，加上近年無其他都更計畫，因此想要入住前金區買新屋並不容易，也因此奠定了前金區地段的珍貴稀有性。
全台知名的興富發集團看好南台灣房市熱潮與前金區中正四路的地段優勢，推出的「中正1號院」全新建案，更打破以往前金區推案為中大坪數的高門檻印象，精緻坪數規劃，想要入主前金區精華門牌，就趁現在！
「中正1號院」坐擁中正四路正門牌，距離美麗島捷運站不到300公尺的距離，同時擁有橘線及紅線的雙軌交匯優勢，縱橫城市交通樞紐，是高雄唯一可直達高雄車站、航空站、高鐵站以及2024將完工的台積電高雄晶圓廠區。如同台北的忠孝復興站一樣，無論南北向、東西向，往來便利，商圈林立機能完善，無論是工作自住，或是當作置產出租都很合適。
城市美學教父「李天鐸」亞洲建築大師「張文明」聯手打造
興富發「中正1號院」，建築外觀與公設規劃出自李天鐸大師之手，室內格局設計則由張文明親自主導，樓高35層、地下7層，共590戶。規劃豐富公設KTV、遊戲室、室內泳池、家庭影劇院、健身房等，戶戶建材配備SAKURA櫻花廚具、Panasonic智慧節能冰箱，更採用先進逆打工法確保施工品質，SRC鋼骨鋼筋混凝土結構，讓建築更為堅固穩實。基地鄰近美麗島捷運站，無可取代核心地位，1至3房稀有精緻套房規劃，更吸引許多置產客、科技新貴紛紛青睞。