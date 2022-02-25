療癒系畫家黃琯予個展　以3D科技展現「大地之愛」獲好評

療癒系畫家黃琯予以「大地之愛」為題，在台中市國稅局舉辦個展，展出畫作四十餘幅外，最引人矚目的是，她運用最新3D科技讓一幅幅畫作呈現立體效果，一名愛畫人就說，「透過3D科技欣賞黃琯予的畫作，彷彿置身畫境中，更觸動人心」。

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出生南投埔里，也是台中市大肚山琯予藝術館館長的黃琯予，最近以3D科技舉辦的「大地之愛」個展，相當轟動，在畫壇引起好評連連。預計4月將移師台南市新營區的南瀛大樓民治市政中心繼續展出。

▲療癒系畫家黃琯予透3D科技展現「大地之愛」的個展，讓民眾很驚奇，獲得好評。（圖／畫家提供）

黃琯予表示，會選擇在國稅局大樓辦畫展，是因為現代社會很功利現實，大家關注的是數字跟金錢。尤其疫情延燒逾二年，大家內心很苦悶，她希望把心靈療癒藝術，動人心弦畫作，以綺麗多彩顏色、生動活潑線條，讓美的視覺享受帶給辛苦的稅務人員療癒舒心。黃琯予的佛心動機讓稅務人員及前往洽公民眾很感動。

黃琯予以一幅幅溫暖心靈的美好畫作，透過最新3D科技，讓大家享受視覺的寧靜優雅外，多了一種如臨其境震撼感，不少民眾感到新奇又驚喜。黃琯予獲獎無數，包括華人楷模傑出女性獎、藝術領軍人物奉獻獎、藝術成就獎等，在在肯定她傑出又優異表現。

▲療癒系畫家黃琯予個展「大地之愛」，吸引觀眾如潮，今圓滿落幕。（圖／畫家提供）

事實上，黃琯予個性溫婉，讓人如沐春風，所以也擔任中華文化大使、扶輪社社長、藝術家親善大使，許多朋友都是愛她的畫也愛她的人，是國內新一代超人氣畫家，受到越來越多人的肯定跟喜愛。

此次在台中市國稅局大樓展出之外，短短不到一個月的時間，就吸引來自台灣中部各地的粉絲前來參觀，昨日圓滿閉幕之後，4月將繼續在台南市新營區的南瀛大樓民治市政中心展出。充滿藝術氣息的黃琯予，隨時散發一股清新的正能量，她以藝術方式展現，讓生命發光發熱，激發大地之愛，溫暖人間。