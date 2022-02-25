療癒系畫家黃琯予個展　以3D科技展現「大地之愛」獲好評

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黃琯予表示，會選擇在國稅局大樓辦畫展，是因為現代社會很功利現實，大家關注的是數字跟金錢。尤其疫情延燒逾二年，大家內心很苦悶，她希望把心靈療癒藝術，動人心弦畫作，以綺麗多彩顏色、生動活潑線條，讓美的視覺享受帶給辛苦的稅務人員療癒舒心。黃琯予的佛心動機讓稅務人員及前往洽公民眾很感動。
黃琯予以一幅幅溫暖心靈的美好畫作，透過最新3D科技，讓大家享受視覺的寧靜優雅外，多了一種如臨其境震撼感，不少民眾感到新奇又驚喜。黃琯予獲獎無數，包括華人楷模傑出女性獎、藝術領軍人物奉獻獎、藝術成就獎等，在在肯定她傑出又優異表現。
事實上，黃琯予個性溫婉，讓人如沐春風，所以也擔任中華文化大使、扶輪社社長、藝術家親善大使，許多朋友都是愛她的畫也愛她的人，是國內新一代超人氣畫家，受到越來越多人的肯定跟喜愛。
此次在台中市國稅局大樓展出之外，短短不到一個月的時間，就吸引來自台灣中部各地的粉絲前來參觀，昨日圓滿閉幕之後，4月將繼續在台南市新營區的南瀛大樓民治市政中心展出。充滿藝術氣息的黃琯予，隨時散發一股清新的正能量，她以藝術方式展現，讓生命發光發熱，激發大地之愛，溫暖人間。
黃琯予還經常前往中國大陸舉辦藝術展覽，最近還跟台灣北部的自圓法師做宗教藝術交流，計劃打造一個結合兩岸藝術的文創中心。