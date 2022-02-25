車票藏「26個2」！同事一動作他秒愣：整張黑掉？真相曝
在前幾天，2022年2月22日、農曆22日、星期二都恰巧在同一天，如此特別的日子，不少人都守在時鐘前捕捉「最多2」的時刻，而一名網友也分享，自己則是在當天買了「最多2的車票」，但開心不到一天，車票卻因同事一個行為變得毫無價值，讓他欲哭無淚。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 11:22:13
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文提到，禮拜二時，興高采烈的買了一張自強號的票，票上除了日期為2022年2月22日外，發車時間是22點22分，原PO座位也是2車22號，加上車票其他資訊後，整張車票有26個數字2，讓他相當興奮。
隨後，原PO開心的拿著車票向同事分享，而這名同事認為，如此有紀念價值的車票，不能就這樣保存，因此提出「護貝」的想法，原PO欣然答應，但由於車票是「感熱紙材質」，護貝過後，整張都變成黑色，原PO開心的感覺瞬間降到谷底。
貼文一出，引發網友熱議，「至少有拍到照，印出來再貼上去吧」、「我曾經幹過一樣的事」、「另類的一種紀念」、「我的第一胎超音波照片也護貝，出來全黑」；此外，也有內行給出建議「要用冷護貝膠膜啦」、「用壓克力殼也可以」、「應該彩色影印後護貝，最保險」。（編輯：張志浩）