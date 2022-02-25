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爭取民眾黨桃園市長提名　賴香伶首推公民參與、城市創新

▲為了爭取黨內桃園市長提名，民眾黨立委賴香伶25日召開政見記者會，首推「公民參與、城市創新」兩項議題。（圖／台灣民眾黨提供）
▲為了爭取黨內桃園市長提名，民眾黨立委賴香伶25日召開政見記者會，首推「公民參與、城市創新」兩項議題。（圖／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-25 11:21:15

2022年地方縣市首長選戰在即，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨也不缺席，近日針對桃園市長候選人提名，黨內正在進行相關流程。秘書長謝立功與立委賴香伶都積極爭取，兩人也分別召開政見記者會。而今（25）日召開記者會的賴香伶表示，桃園是一個已經具有國際都市相關前瞻設施的城市，接下來就是需要一個會溝通的政府與有執政能力的團隊進駐。

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賴香伶表示，桃園需要積極推動公民參與的相關機制。「監督市政也是市民的權利，應該要積極推動相關公民參與的自治條例立法。」賴香伶說，同一時間也要強化青年參與公共事務的能力，推動區域性的青年諮議小組，並針對桃園市內不同的區域進行討論，並依照該區域的特色進行不同的發展。

此外，賴香伶也提到，桃園市一個多元族群共融性非常強的都市，不管是原民客家新住民，還有閩南外省，眷村區域各有特色。「語言文化也能作為邁向國際城市的強項之一。」賴香伶說，桃園的語言文化，可以說是直轄市六都中，最有特色且最具國際性的城市特點。

賴香伶強調，黨內的桃園市議員參選人，也提出很多有關交通、托育托老、校園少子化轉型、居住正義等相關議題，目前也陸陸續續在盤點當中。賴香伶也直言，若有機會執政，會積極完成相關政策，尋求市民的認同，「桃園在在都需要會溝通的政府，跟有執政能力的團隊。」

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