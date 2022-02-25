出生在台灣PR值有多少？全場抖答案「超意外」：認真不騙
隨著俄烏戰爭升溫，部分國際媒體也同步提高對台灣的關注度，引發眾人開始探討台灣國際情勢。對此，就有網友好奇詢問「人生首抽抽到台灣大約PR多少？」而引起鄉民們分享心目中的分數。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 11:49:03｜2022-02-25 12:45:15
原PO於PTT八卦板上發文，其於內文詢問「人生首抽抽到台灣，大約PR多少？以手遊來說，大約有SSR嗎？」他好奇若和美國、俄羅斯相比，出生在台灣是否感覺也不差，「還是PR50左右，卦？」
問題一出後，不少人紛紛給予超高分數，「99，認真不騙」、「以GDP來看抽到台灣至少PR90了」、「100，我三不五時就有想到這問題，很害怕下輩子生在落後國家」、「至少90了吧！你重抽有1/4會抽到中國印度之類」、「全世界來說，95%吧不誇張」。
甚至有人認為台灣光是生活品質、健保等福利制度加分不少，贏過許多國家，直言「90吧有健保真的讚」、「至少80 生活品質贏不少國家了」、「「95吧？這健保真好用」。
不過，也有網友提出不同看法，坦言「要看你是台灣的什麼」、「頂多60」、「6、70左右啦！一輩子活在城市裡，跟籠中鳥沒什麼差，很舒適不會死沒錯」、「30，認真」、「看爸媽啊！美國也有乞丐，台灣也有人住帝寶」。（編輯：陳雅雲）