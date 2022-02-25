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台灣燈會無人機展演遭干擾　陳其邁：有人特意干擾

▲針對昨(24)日晚間無人機的展演遭嚴重訊號干擾，導致無法完整演出展演。高雄市長陳其邁今(25)日證實是有人刻意的干擾。（圖／高市府提供）
▲針對昨(24)日晚間無人機的展演遭嚴重訊號干擾，導致無法完整演出展演。高雄市長陳其邁今(25)日證實是有人刻意的干擾。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-25 13:14:32

針對昨(24)日晚間無人機的展演遭嚴重訊號干擾，導致無法完整演出。高雄市長陳其邁今(25)日證實是有人刻意的干擾。陳其邁表示，Intel專業的團隊已確認有不同頻段的干擾，所以包括警察局、電信警察將全力偵辦，這個也涉及到一些電信法規相關違法的部分。另外，陳其邁也希望民眾在觀賞無人機的時候，盡量開啟「飛航模式」來減少不必要的干擾。

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2022台灣燈會在高雄進入最後倒數階段，昨晚不僅舉辦無人機表演，還加碼施放最大口徑16吋的煙火，但到表演尾聲時卻出現意外狀況，無人機後半段圖形無法完整展示出來。對此，陳其邁不僅在臉書上向大眾表示歉意，也強調從今天起連續三晚，仍會有精彩的無人機展演，並於今天受訪時做出上述回應。

陳其邁指出，經初步清查了解造成無人機干擾的原因，這個是有人刻意的干擾。直到昨天晚上兩點時整個團隊又試飛了一次，Intel專業的團隊確認有在不同頻段的干擾，所以包括警察局、電信警察也全力的來偵辦，這個也涉及到一些電信法規相關違法的部分。

陳其邁也希望民眾在觀賞無人機的時候，要讓無人機順利的完成，請盡量能夠開啟「飛航模式」來減少不必要的干擾，因為在無人機起飛之前，都要經過很多的測試，包括電信訊號的監測，以確保接下來的三天都能夠順利的飛航。

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