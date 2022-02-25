戰爭爆發！烏克蘭正妹為這句話轟俄國女神：沒品自以為是
俄羅斯宣布攻打烏克蘭，引發全國關注。來自俄羅斯的安妮和烏克蘭的佳娜，兩人都在台灣發展多年，去年底曾在節目上因為國家尊嚴，佳娜當場在節目中開罵安妮，更批安妮沒品：「她真的是一個沒禮貌的人。」
娛樂中心/綜合報導
2022-02-25 12:47:39｜2022-02-25 12:51:20
節目《同學來了》在去年底播出一集，製作單位邀請各國的女星現身比拚，包括穿搭、外型、個性等，其中安妮代表俄羅斯，佳娜代表烏克蘭，談到兩國，安妮說：「俄羅斯的女生還是比較時尚感，因為俄羅斯、我們的國家本來就是比較有錢，然後烏克蘭也是很棒的國家，我超愛烏克蘭，但是他們真的是有點像俄羅斯的鄉下。」
最後安妮還強調「我覺得俄羅斯真的比較高級、比較優雅、教育比較好、比較聰明」。一番話惹毛一旁的佳娜，佳娜忍不住表示安妮根本是亂講話，「因為俄羅斯那麼大，只有莫斯科女生會打扮，其他的女生就是鄉下人」並質問安妮，「妳好像也不是從莫斯科來的？所以妳自己是從鄉下來的，還是說我們不會打扮。」安妮則笑笑回應：「不要那麼生氣了啦！寶貝，放鬆～。」佳娜則不領情：「妳自己放鬆！」
事後，佳娜在IG回答網友提問時，被問到不喜歡安妮的原因，佳娜提起這一次上節目，坦言兩人有聊天，也有一起玩遊戲，「但她真的是一個沒禮貌的人，雖然說上節目要做效果，但是用取笑、貶低別人的方式來製造效果真的很沒品」，針對節目上安妮說烏克蘭是「俄羅斯的鄉下」，佳娜也氣憤表示，「不管國家大或小都要學會尊重，而不是看別人小國就可以欺負，真的是自以為是！」（編輯：薛羽彤）