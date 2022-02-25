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詐騙集團蹭俄烏戰爭熱度　桃園7旬嬤堅持匯款救戰地士兵

▲桃園分局警員獲報後及時制止。（圖／翻攝自google地圖）
▲桃園分局警員獲報後及時制止。（圖／翻攝自google地圖）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 12:50:39

俄烏戰爭持續延燒，國際社會紛紛聚焦，然而卻有不肖人士趕上熱度，利用此議題進行詐騙，桃園市一名林姓婦人（74歲），昨天（24日）下午拿29萬到銀行匯款，並向行員稱這筆錢是要匯給身處戰地的士兵，銀行行員驚覺有異，連忙報警處理，及時保住林婦血汗錢。

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據了解，林婦向警方指出，本月月初透過臉書認識一名美軍軍醫，平時常駐在以色列，因近日以色列遭烏克蘭攻打，造成大量美軍陣亡，為求自保想提前退伍，但退伍需要一筆保證金，希望林婦能幫助他退役返家，林婦聽信其所言，遂於昨天下午前往匯款，所幸行員及時阻止。

警方趕抵後告知林婦，烏克蘭目前仍被攻打，不可能有餘力去進攻遠在以色列的美軍，豈料這時林婦竟還反問警方款項沒匯出去，該如何向該名美軍軍醫交代，並堅持要匯款，現場警員只得耐心警方耐心向林婦說明，該帳戶已列警示帳戶且被凍結，這代表之前已經有人被騙了，林婦這才恍然大悟，察覺自己上當，並打消匯款念頭。桃園警方也再次強調，切勿相信網路交友、投資等不實流言，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線查詢，以免成為詐騙被害人。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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