詐騙集團蹭俄烏戰爭熱度 桃園7旬嬤堅持匯款救戰地士兵
俄烏戰爭持續延燒，國際社會紛紛聚焦，然而卻有不肖人士趕上熱度，利用此議題進行詐騙，桃園市一名林姓婦人（74歲），昨天（24日）下午拿29萬到銀行匯款，並向行員稱這筆錢是要匯給身處戰地的士兵，銀行行員驚覺有異，連忙報警處理，及時保住林婦血汗錢。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 12:50:39
據了解，林婦向警方指出，本月月初透過臉書認識一名美軍軍醫，平時常駐在以色列，因近日以色列遭烏克蘭攻打，造成大量美軍陣亡，為求自保想提前退伍，但退伍需要一筆保證金，希望林婦能幫助他退役返家，林婦聽信其所言，遂於昨天下午前往匯款，所幸行員及時阻止。
警方趕抵後告知林婦，烏克蘭目前仍被攻打，不可能有餘力去進攻遠在以色列的美軍，豈料這時林婦竟還反問警方款項沒匯出去，該如何向該名美軍軍醫交代，並堅持要匯款，現場警員只得耐心警方耐心向林婦說明，該帳戶已列警示帳戶且被凍結，這代表之前已經有人被騙了，林婦這才恍然大悟，察覺自己上當，並打消匯款念頭。桃園警方也再次強調，切勿相信網路交友、投資等不實流言，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線查詢，以免成為詐騙被害人。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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