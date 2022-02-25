名牌包險遭肢解！她廁所回來大崩潰 兇手竟是「自家人」
毛小孩常常做出一些瘋狂舉動，讓飼主們又愛又恨，捨不得責備。近日，就有女網友抱怨，上個廁所回來，珍貴的名牌Gucci錢包差點被肢解，鈔票也散落一地，結果凶手曝光後笑翻眾人，「真的哭泣了！」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 12:55:39
臉書社團「爆怨公社」，有位女網友PO文抱怨，她在家裡發生的悲劇，明明只是上個廁所不到5分鐘，回來後才發現用不到半年的Gucci錢包掉在地上，而且還被咬了一個大洞。
可以從照片上看到，菲律賓的鈔票披索散落一地，錢包側邊直接被咬破大洞，而這位凶手竟然就在旁邊玩耍。有趣的是，這位凶手被拍的時候，嘴上還叼著紙杯，表情似乎當作沒有事發生一樣，無辜的望向鏡頭。
網友紛紛留言「太可愛了吧！」「狗狗 ： 蛤？」「一臉驕傲的」、「忙完喝一杯咖啡！真棒」、「哈哈！他得意的勒」、「真的是哭泣了」。也有過來人表示，「家裡養寵物，個人物品都要收好」、「沒事~ 我的Prada大包拉鍊被家裡小王子拔斷，只能當購物袋用了哈哈！」「皮革有種皮味，有的狗喜歡，有的狗不喜歡」、「只要是真皮的包包牙口期的毛孩都很愛咬，簡易買個磨牙骨給他」。（編輯：詹鎰睿）