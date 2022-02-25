全台首家「愛麗絲夢遊仙境」主題快閃店高雄登場

全台首家迪士尼「愛麗絲夢遊仙境主題快閃店」，以經典花園、下午茶場景搭配最具春天氣息的粉嫩色系，打造奇幻又浪漫的主題場景，2月24日至4月5日，在統一時代百貨高雄店1樓登場，3月中還推出超歡樂的野餐日活動「迪士尼愛麗絲粉奇妙派對」。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-25 13:44:19
「愛麗絲粉奇妙快閃店」一次收集最齊全的迪士尼系列商品，還有眾多愛麗絲主題全新商品，如迎接春季特別打造的的愛麗絲與妙妙貓主題造型野餐墊及迪士尼造型手把拖盤，隨時隨地都能擁有浪漫奇幻的午茶時光；精緻小巧的擴香組為生活營造浪漫美好的氣氛；造型一卡通，讓愛麗絲造型卡陪伴每個通勤時光；最受矚目的還有FRESH 02的愛麗絲夢遊仙境系列彩妝，專為亞洲膚色調配，均勻服貼，給你春季亮眼好氣色。
「愛麗絲粉奇妙快閃店」更是以花園茶會的主題打造歡樂的奇幻場景，快閃店前方更擺上了華麗豐富的午茶桌，民眾可以坐進裡頭，體驗童話中愛麗絲參與下午茶派對的樂趣。
迪士尼愛麗絲粉奇妙快閃店開幕首5日恰逢228連假，加碼推出優惠活動，至快閃店完成拍照打卡任務，即可以$299超值加購價把「愛麗絲珪藻土杯墊」兩入(市價350)帶回家。照片同步上傳到粉絲團還可參加抽獎。