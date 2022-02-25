突破5.5兆大關 高市110年各業別銷售額成長率6都之冠
高雄市長陳其邁自109年8月上任後，帶領市府團隊努力積極招商、帶動產業經濟發展，已逐步展現亮麗成果，各產業投資高雄總額已逾新臺幣(下同)5,000億元。依財政部日前公布統計資料，高雄市去(110)年各業別整體銷售額達5.57兆元，較109年增加1.05兆元，首度突破5.5兆元大關，成長率23.28%位居六都第一。其中農業、工業及服務業雖然受到疫情衝擊，在市府推動多項振興及紓困措施，分別成長38.35%、29.95%及16.41%；另服務業受創甚深的百貨業，亦成長率達9.24%，均為六都之首，顯見「高雄券」點火助攻已收到具體成效。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-02-25 17:15:20
財政局長陳勇勝表示，市府去年推動公共建設促參案，民間投資金額達850億元創歷年新高，此外，為轉型高雄產業佈局，市長陳其邁上任後即積極爭取高科技產業進駐高雄，在台積電、穩懋、默克等半導體大廠相繼規劃設廠加碼投資下，高雄科技S廊帶已儼然成形。而在庶民經濟方面如日商三井、洲際酒店及全聯等企業，亦看好高雄發展前景，相繼宣布投資計畫，另據台灣經濟研究院去年12月製造業調查也指出，有超過4成比例的電子機械業、鋼鐵基本工業、機械設備製造修配業、運輸工具業廠商看好未來半年景氣表現，看好度逐漸升溫，可預期未來高雄相關產業之營收將隨之成長。
除招商有成外，高雄市今年將進入大眾捷運建設重要興建階段，將陸續興建輕軌、捷運黃線、捷運岡山路竹延伸線及小港林園線，在捷運路網的基礎上陸續推動聯合開發，以連結百貨商圈、公園綠地與交通幹道，發展成為結合交通、住家、商業消費與休閒賞景的完整生活圈，並透過廣建社會住宅，提供弱勢、急難救助市民以及年輕受薪階級合宜居住空間，另搭配社區活動、長輩照顧如日照等多元社會服務內容，在致力推動城市經濟同時，全力打造全齡宜居城市，完成城市轉型。
陳勇勝進一步強調，因目前中央統籌分配稅款分配方式，營利事業銷售額是重要分配指標，占整體分配權重達50%，110年銷售額成長幅度六都第一，將有機會讓高市獲得更多統籌分配稅款，作為挹注市政建設推動所需財源，以持續招商引資，加速投入各項市政建設，帶動高雄經濟發展。