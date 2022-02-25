AT-3與經國號飛官飛行時數滿千 漢翔董座親頒證書
AT-3高級教練機與IDF經國號戰機的製造商漢翔公司表示，胡開宏董事長日前分赴駐地舉行飛行時數授證典禮，親自頒發「飛行時數滿千小時」證書予第一聯隊、第三聯隊、教準部、航發中心及空軍官校飛行員與教官。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-25 15:28:52
漢翔表示，為表達對飛行員的敬意與感謝空軍長期以來對國機國造的支持，漢翔公司於2月14日於翔園舉行三聯隊及航發中心IDF飛行時數授證典禮，分別授予三聯隊與航發中心11位與3位飛行員1,000、2,000小時證書。2月16日，胡開宏再率領漢翔公司主管一行人趕往花蓮，為教準部2位教官頒授經國號戰機1,000小時證書。2月24日，胡開宏再趕赴岡山，為一聯隊的12位飛行員進行IDF 1,000、2,000小時飛行時數授證，以及空軍官校14位飛行員及10位教官授予AT-3 1,000至6,000小時飛行證書。
漢翔表示，一位飛行員要達成1,000小時的飛行時數，平均約需6年，由此可見飛行授證著實為飛行員的生涯里程碑。此次舉辦飛行時數授證典禮，除在飛行員的飛行生涯中留下重要的紀錄，同時也表彰對飛行員以精湛的飛行技術，證明IDF及AT-3都是性能優異的機種。
漢翔指出，經國號與AT-3皆為漢翔公司的前身航發中心自行研發、設計、製造，此兩機種在空中防衛與教育訓練提供了堅實有力的保證，也是國內國機國造的基石。近期，勇鷹號高教機進入量產階段，去(2021)年12月底交機兩架給台東志航基地，同年11月12日也順利完成高教機首批種子教官第一階段的結訓作業，未來，漢翔將持續推動初教機及下一代戰機的研發，強化國防戰力，為國防安全貢獻心力。