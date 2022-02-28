趨勢大師2／創業生存率僅1% 路易莎董座：年輕人不要怕
隨著台灣勞動市場轉型，不少年輕人在畢業之後不願選擇傳統道路，去一般上市公司服務，反而揚起衣袖，自己當起老闆，選擇創業；不過根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心統計：「一般民眾創業，一年內就倒閉的機率高達 90%！」存活下來的 10% 中，又有 90% 會在五年內倒閉。也就是說，能撐過前五年的創業家，只有1%，前五年的陣亡率高達 99%。對此，在2006年一手打造路易莎的黃銘賢表示，創業最需要的就是熱情，即便遇到再多的苦難，也得靠那個心來堅持。
文/沈傳恩
2022-02-28 20:30:00
萬事起頭難，路易莎迄今為止雖已是興櫃公司，但黃銘賢也坦言自己曾面臨日銷量80杯、月虧損近6萬的窘境，當時身邊不少人都建議他轉型，甚至連賣「便當、胸針、耳環」的想法都有，最後也真的嘗試賣起水果茶及早餐，多樣化的嘗試都未果後，他終於想起自己當初創業的熱情與初衷，轉而重回最愛的單品咖啡才回歸正軌；「虧損的時候最重要的是存活，但是必須得在自己的品牌價值裡存活才有意義。」黃銘賢如是說。
然而主持人觀察後發現，這麼大型的連鎖餐飲企業，為什麼從內勤到門市幾乎都是年輕人呢？黃銘賢笑著回答：「一開始路易莎就是從門市出發，因為年輕人都很愛咖啡，所以在服務客人上更有熱情，而且相對來說，年輕人也會比較願意分享自己的經驗，尤其在展店的過程中，都是因為企業年輕的緣故，才讓門市之間銜接起來幾乎沒有斷層，最重要的是，這些青春的員工在思想上能夠對接，溝通起事情反而更有效率、做法也非常有趣！」
面對未來，黃銘賢也已經開始著手準備，讓路易莎發展飲食文化，希望能夠在現階段已有的輕食基礎上進階，以不同的方式，讓消費者吃的更好、更健康；他表示，根據自己對飲食的研究，路易莎未來的餐點將會漸漸導入低生醣的概念，也會逐漸把多元的想像空間導入品牌，讓路易莎不再只是一間咖啡店。