快訊／北市確診+1　足跡曾至第二殯儀館、師範大學

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，而北市今（25）日確診數+1，為案20396且為不明感染源案例。唯一名30多歲男性，23日出現部分確診症狀，23日進行快篩後呈陽性反應，經PCR檢測後Ct值為18.2。北市府在今日下午的防疫記者會上，也公布該案的確診足跡，曾經造訪師範大學與第二殯儀館。
記者丁上程／台北報導
2022-02-25 15:49:33
台北市副市長黃珊珊表示，案20396為一名30多歲的男性，12日時韓國籍的妻子與兒子從韓國返台，由於採取春節C方案的方式進行居家隔離與檢疫，所以該名男子也從台北市內湖區的住家搬出，前往板橋與父親同住，期間男子與返台的妻兒並無任何接觸，不過23日時，男子出現流鼻涕等確診症狀，因此前往診所看病，該診所也提供快篩試劑讓男子返家使用，而快篩則呈陽性反應。此外同住的父親也呈陽性反應，為案20397。
而衛生局方面也公布案20396相關足跡，19日至23日所涉臺北市公共場域足跡包括：國立臺灣師範大學、兄弟大飯店菊花廳、Old ratten coffee 荖藤咖啡、臺北市立第二殯儀館景仰樓3樓至美三廳、青禾泰式養生會館、陶然亭餐廳及陳大昕耳鼻喉科診所，相關足跡皆已完成環境清消。
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