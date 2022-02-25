COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

快訊／北市確診+1　足跡曾至第二殯儀館、師範大學

▲針對北市確診案例，台北市副市長黃珊珊25日在北市防疫記者會上表示，該案為不明感染源確診案例，目前正在調查相關接觸史。（資料照／台北市政府提供）
▲針對北市確診案例，台北市副市長黃珊珊25日在北市防疫記者會上表示，該案為不明感染源確診案例，目前正在調查相關接觸史。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-25 15:49:33

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，而北市今（25）日確診數+1，為案20396且為不明感染源案例。唯一名30多歲男性，23日出現部分確診症狀，23日進行快篩後呈陽性反應，經PCR檢測後Ct值為18.2。北市府在今日下午的防疫記者會上，也公布該案的確診足跡，曾經造訪師範大學與第二殯儀館。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市副市長黃珊珊表示，案20396為一名30多歲的男性，12日時韓國籍的妻子與兒子從韓國返台，由於採取春節C方案的方式進行居家隔離與檢疫，所以該名男子也從台北市內湖區的住家搬出，前往板橋與父親同住，期間男子與返台的妻兒並無任何接觸，不過23日時，男子出現流鼻涕等確診症狀，因此前往診所看病，該診所也提供快篩試劑讓男子返家使用，而快篩則呈陽性反應。此外同住的父親也呈陽性反應，為案20397。

▲台北市政府25日公布確診案例案20397之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府25日公布確診案例案20397之相關確診足跡。（圖／台北市政府提供）
而衛生局方面也公布案20396相關足跡，19日至23日所涉臺北市公共場域足跡包括：國立臺灣師範大學、兄弟大飯店菊花廳、Old ratten coffee 荖藤咖啡、臺北市立第二殯儀館景仰樓3樓至美三廳、青禾泰式養生會館、陶然亭餐廳及陳大昕耳鼻喉科診所，相關足跡皆已完成環境清消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀