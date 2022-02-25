疫情趨緩　陳其邁：造船廠每周快篩一次、學生活動放寬

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陳其邁表示，因應西太平洋疫情仍在流行高峰期，高雄港與空港必須採取高規格防疫標準，港區相關防疫規定仍要施行。
至於，港區防疫部分，交通部航港局副局長陳賓權表示，登船人員維持每周兩次快篩機制，下船後仍需持續觀測健康，且須到檢查站報到列冊管理，陳賓權也指出，未來國際船舶進港，必須提供48小時內快篩證明與健康聲明書，若有陽性將要求到港後所有船員全部下船進行PCR採檢，若有陽性個案送往醫院，其餘陰性船員全船檢疫14天，並定期快篩與PCR監控，若有新確診將重複檢疫程序，若防疫規定對船期有影響，船公司可以全船員更替作業，另考量貨櫃船有塞港問題，船公司可用專案申請管理，專人督導辦理作業。
陳其邁也指出，目前高雄港區工作人員相對安全，但還是要注意國際疫情，加強港區入船人員風險管控，船舶修造及碼頭工作人員，從每周篩兩次調整為每周快篩一次，行政人員採實聯制搭配其他防疫規範。
陳其邁也強調，為維護師生健康，學校工作人員應盡速完成COVID-19第三劑疫苗接種；常接觸面（如門把、水龍頭等）每兩小時至少消毒一次；維持各學習場域及用餐環境通風；學校及幼兒園之課程及活動，採「固定坐位」、「固定成員」實施；用餐時使用隔板；具有COVID-19感染風險者不可入校。若師生有呼吸道症狀應立即就醫、不入校不上班。
同時，為確保學童安全，尤其是國小幼稚園學童還沒打疫苗，因此，雖然校園防疫標準放寬，不過仍須維持1人確診全校停課。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。